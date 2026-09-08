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Beşiktaş'tan Vlahovic'in PFDK'ye sevkine tepki: "Kabul edilemez"

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic ile ilgili açıklama yaptı.

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calendar 08 Eylül 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 22:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Vlahovic'in PFDK'ye sevkine tepki: 'Kabul edilemez'
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Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Dusan Vlahovic'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dusan Vlahovic'in Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez." denildi.

TFF'nin kendilerine hasmane tutum içinde olduğunun vurgulandığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Türkiye Futbol Federasyonuna soruyoruz; eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."





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