Beşiktaş'ta yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Rıdvan Yılmaz, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı golle siyah-beyazlıların geri dönüşünü başlatırken Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da takdirini kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı nedeniyle derbide yalnızca 45 dakika sahada kalabilen Rıdvan, attığı golle skoru 1-1'e getirerek Beşiktaş'ı yeniden maça ortak etti.
HÜCUM KATKISINI ARTIRDI
Rıdvan Yılmaz'ın hücumdaki yükselişi geçen bahardan bu yana dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim konumunda bulunuyor.
Milli sol bek, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki Kauno Zalgiris eşleşmesinde de 2 asist yaptı.
Geçen sezonu gol atamadan ve yalnızca 1 asistle tamamlayan Rıdvan, yeni sezonda şimdiden bu rakamların üzerine çıktı.
ITALIANO DAHA FAZLASINI İSTİYOR
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın performansından memnun olduğu belirtildi.
İtalyan teknik adamın özellikle Leandro Trossard ile sol kanatta yakalanan uyumdan memnun olduğu ve Rıdvan'ın hücum katkısını sezon boyunca daha da artırmasını istediği ifade edildi.
HÜCUM KATKISINI ARTIRDI
Rıdvan Yılmaz'ın hücumdaki yükselişi geçen bahardan bu yana dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim konumunda bulunuyor.
Milli sol bek, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki Kauno Zalgiris eşleşmesinde de 2 asist yaptı.
Geçen sezonu gol atamadan ve yalnızca 1 asistle tamamlayan Rıdvan, yeni sezonda şimdiden bu rakamların üzerine çıktı.
ITALIANO DAHA FAZLASINI İSTİYOR
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Rıdvan Yılmaz'ın performansından memnun olduğu belirtildi.
İtalyan teknik adamın özellikle Leandro Trossard ile sol kanatta yakalanan uyumdan memnun olduğu ve Rıdvan'ın hücum katkısını sezon boyunca daha da artırmasını istediği ifade edildi.