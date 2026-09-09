Fenerbahçe'de kritik viraj

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal üzerindeki baskı arttı. Sarı-lacivertlilerin Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının, deneyimli teknik adamın geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Aziz Yıldırım'ın geri dönüşüyle Fenerbahçe'de dördüncü dönemine başlayan İsmail Kartal, şampiyonluk hedefiyle girilen sezonda Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşısında mağlubiyet yaşadı. Özellikle Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbol, teknik heyetin eleştirilmesine neden oldu.
ROMA MAÇI KRİTİK
Roma karşılaşmasının Fenerbahçe adına yalnızca 3 puan anlamı taşımadığı, İsmail Kartal'ın geleceği açısından da belirleyici olabileceği ifade edildi.
Olası bir mağlubiyet halinde Kartal'ın görevden ayrılmasının gündemdeki konulardan biri olabileceği belirtilirken, yönetimin takımdan yeni bir galibiyet serisi beklediği aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK GELİR
Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kaynakta yer alan bilgilere göre satışa çıkan biletlerden 200 milyon TL, Fenerium cirosundan ise en az 100 milyon TL gelir bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin galibiyet halinde ayrıca 2 milyon 100 bin Euro kazanacağı belirtildi.
GÖZLER GREENWOOD'DA
Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozlarından birinin Mason Greenwood olması bekleniyor.
İngiliz futbolcunun takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstleneceği, bire birdeki etkili oyunu, asistleri ve golleriyle katkı vermesinin hedeflendiği aktarıldı.
YERLİ OYUNCULAR SÜRE BULAMIYOR
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'ın son dönemde yeterli süre alamadığı belirtildi.
Beşiktaş yenilgisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın da Mert Müldür'ün oynatılmamasına dikkat çektiği ifade edildi.
ROMA MAÇI KRİTİK
Roma karşılaşmasının Fenerbahçe adına yalnızca 3 puan anlamı taşımadığı, İsmail Kartal'ın geleceği açısından da belirleyici olabileceği ifade edildi.
Olası bir mağlubiyet halinde Kartal'ın görevden ayrılmasının gündemdeki konulardan biri olabileceği belirtilirken, yönetimin takımdan yeni bir galibiyet serisi beklediği aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK GELİR
Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Kaynakta yer alan bilgilere göre satışa çıkan biletlerden 200 milyon TL, Fenerium cirosundan ise en az 100 milyon TL gelir bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin galibiyet halinde ayrıca 2 milyon 100 bin Euro kazanacağı belirtildi.
GÖZLER GREENWOOD'DA
Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozlarından birinin Mason Greenwood olması bekleniyor.
İngiliz futbolcunun takımın hücum organizasyonlarında önemli rol üstleneceği, bire birdeki etkili oyunu, asistleri ve golleriyle katkı vermesinin hedeflendiği aktarıldı.
YERLİ OYUNCULAR SÜRE BULAMIYOR
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'ın son dönemde yeterli süre alamadığı belirtildi.
Beşiktaş yenilgisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın da Mert Müldür'ün oynatılmamasına dikkat çektiği ifade edildi.