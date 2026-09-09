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Manchester City, Erling Haaland ile Porto'yu yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Manchester City, deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Erling Haaland ile Porto'yu yıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Manchester City ile Porto karşı karşıya geldi.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 47 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Manchester City, PSG'yi ağırlayacak. Porto, Real Betis deplasmanına gidecek.
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