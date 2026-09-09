Manchester City, Erling Haaland ile Porto'yu yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Manchester City ile Porto karşı karşıya geldi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 47 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Manchester City, PSG'yi ağırlayacak. Porto, Real Betis deplasmanına gidecek.
Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 47 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Manchester City, PSG'yi ağırlayacak. Porto, Real Betis deplasmanına gidecek.