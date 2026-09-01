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Real Madrid, Inter'in hatalarını affetmedi, ilk yarı fişi çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid, Inter'in hatalarını affetmedi, ilk yarı fişi çekti
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Kylian Mbappe ile 23. dakikada Federico Valverde kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Inter'in tek golünü ise dakika 77'de Carlos Augusto attı.

Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. 60. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maç kadrosunda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Roma deplasmanına gidecek. Inter, Club Brugge'yi ağırlayacak.

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