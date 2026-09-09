Real Betis'ten Fransa'da üç gollü zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Lille ile Real Betis karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Betis, 3-2 kazandı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 49. dakikalarda Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ile 53. dakikada Troy Parrott kaydetti.
Lille'in gollerini ise 12. dakikada Ayase Ueda ile 36. dakikada Alexandro Ribeiro attı.
Mücadelenin 56. dakikasında Lille forması giyen Ethan Mbappe direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Lille'de forma giyen Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Arsenal deplasmanına gidecek. Real Betis, Porto'yu konuk edecek.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 49. dakikalarda Trabzonspor'un eski oyuncusu Marc Bartra ile 53. dakikada Troy Parrott kaydetti.
Lille'in gollerini ise 12. dakikada Ayase Ueda ile 36. dakikada Alexandro Ribeiro attı.
Mücadelenin 56. dakikasında Lille forması giyen Ethan Mbappe direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Lille'de forma giyen Berke Özer, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Arsenal deplasmanına gidecek. Real Betis, Porto'yu konuk edecek.