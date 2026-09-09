UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu 9 Eylül Salı günü lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasının ikinci gününde 6 maç oynanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 BARCELONA - FEYENOORD
İki takım daha önce yalnızca 1974/75 Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda karşılaştı. Rotterdam'daki mücadele 0-0 sona ererken, Barcelona Camp Nou'daki rövanşı 3-0 kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Diarra, Ferri, Valente.
19.45 STUTTGART - VIKING
Stuttgart, 2024/25 sezonunun ardından son üç sezonda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
Viking, 2005/06 UEFA Kupası grup aşamasındaki katılımının ardından tarihinde yalnızca ikinci kez bir UEFA organizasyonunda grup aşamasına/lig aşamasına kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Prömel, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Pejcinovic.
Viking: Ostbo; Heggheim, Daland, Stensness, Haugen; Moi, Bell, Askildsen; Kvia-Egeskog, Christiansen, Tripic.
22.00 SPORTING LIZBON - GALATASARAY
Sporting CP ile Galatasaray, iki kulübün UEFA organizasyonlarında toplamda 700'den fazla maça çıkmasına rağmen ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sporting CP, geçen sezon çeyrek finale yükselerek Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en iyi derecesini tekrarladı. Portekiz temsilcisi, bu turda Arsenal'e toplamda 1-0 mağlup olarak elendi.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.
22.00 LIVERPOOL - ATLETICO MADRID
İki takım geçen sezon da ilk hafta maçında Anfield'da karşılaşmış, mücadeleyi Liverpool 3-2 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Alvarez, Alex Baena.
22.00 NAPOLI - ARSENAL
İki takım daha önce dört kez karşılaşırken Arsenal üç, Napoli ise bir galibiyet aldı. Arsenal, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rakibini sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 mağlup ederek iki maçı da kazandı. 2013/14 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise iki takım da sahasındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Arsenal'in mevcut teknik direktörü Mikel Arteta, Napoli deplasmanındaki yenilgide kırmızı kart görmüştü.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Neres, Hojlund, Alisson Santos.
Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
22.00 PSG - SLOVAN BRATISLAVA
Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde atacağı bir sonraki golle Fransız futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde beşinciliğe ortak olacak. Ferran Torres ise bir sonraki golünü kaydetmesi halinde, İspanyol futbolcular arasında Paris'in mevcut teknik direktörü Luis Enrique ile birlikte altıncı sıraya yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Camara.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 BARCELONA - FEYENOORD
İki takım daha önce yalnızca 1974/75 Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda karşılaştı. Rotterdam'daki mücadele 0-0 sona ererken, Barcelona Camp Nou'daki rövanşı 3-0 kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.
Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Diarra, Ferri, Valente.
19.45 STUTTGART - VIKING
Stuttgart, 2024/25 sezonunun ardından son üç sezonda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
Viking, 2005/06 UEFA Kupası grup aşamasındaki katılımının ardından tarihinde yalnızca ikinci kez bir UEFA organizasyonunda grup aşamasına/lig aşamasına kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Prömel, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Pejcinovic.
Viking: Ostbo; Heggheim, Daland, Stensness, Haugen; Moi, Bell, Askildsen; Kvia-Egeskog, Christiansen, Tripic.
22.00 SPORTING LIZBON - GALATASARAY
Sporting CP ile Galatasaray, iki kulübün UEFA organizasyonlarında toplamda 700'den fazla maça çıkmasına rağmen ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sporting CP, geçen sezon çeyrek finale yükselerek Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki en iyi derecesini tekrarladı. Portekiz temsilcisi, bu turda Arsenal'e toplamda 1-0 mağlup olarak elendi.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz.
22.00 LIVERPOOL - ATLETICO MADRID
İki takım geçen sezon da ilk hafta maçında Anfield'da karşılaşmış, mücadeleyi Liverpool 3-2 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Alvarez, Alex Baena.
22.00 NAPOLI - ARSENAL
İki takım daha önce dört kez karşılaşırken Arsenal üç, Napoli ise bir galibiyet aldı. Arsenal, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rakibini sahasında 2-0, deplasmanda 1-0 mağlup ederek iki maçı da kazandı. 2013/14 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise iki takım da sahasındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Arsenal'in mevcut teknik direktörü Mikel Arteta, Napoli deplasmanındaki yenilgide kırmızı kart görmüştü.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Neres, Hojlund, Alisson Santos.
Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
22.00 PSG - SLOVAN BRATISLAVA
Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde atacağı bir sonraki golle Fransız futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde beşinciliğe ortak olacak. Ferran Torres ise bir sonraki golünü kaydetmesi halinde, İspanyol futbolcular arasında Paris'in mevcut teknik direktörü Luis Enrique ile birlikte altıncı sıraya yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Martinez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Camara.