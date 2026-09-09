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Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı

Galatasaray, Eyüpspor'daki performansının ardından bu sezon ikinci kaleciliğe yükselen Jankat Yılmaz'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 08:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı ve gösterdiği performansla dikkat çeken Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımda bu sezon Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükselen 22 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla beğeni topladı.

Sarı kırmızılıların genç kaleci ile 4 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.





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