Galatasaray'da Jankat Yılmaz kararı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı ve gösterdiği performansla dikkat çeken Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımda bu sezon Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci konumuna yükselen 22 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla beğeni topladı.
Sarı kırmızılıların genç kaleci ile 4 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.
Sarı kırmızılıların genç kaleci ile 4 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.