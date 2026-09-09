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Fenerbahçe'de Roma planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Roma karşısında Lyon rövanşındaki oyun planına yakın bir taktik uygulamayı düşündüğü belirtildi. Sarı-lacivertlilerin kompakt kalıp rakibini orta sahada karşılaması, duran toplar ve hızlı kanat hücumlarıyla sonuca gitmesi planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 09:04
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de Roma planı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Kadıköy'de oynanacak Roma karşılaşmasında Lyon rövanşındaki oyun planına yakın bir taktik anlayışını sahaya yansıtmayı planladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin takım boyunu kısa tutarak kompakt kalması ve önde baskı yapmak yerine Roma'yı orta sahada karşılaması bekleniyor.

Beşiktaş mağlubiyetinin hemen ardından sezona formda başlayan Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Guendouzi cezalı durumda. Asensio'nun ise oynamaya hazır olmadığı belirtildi. İsmail Kartal'ın tüm bu eksiklere rağmen takımının Roma karşısında puan alabileceğine inandığı aktarıldı.

KARTAL KOMPAKT OYUN İSTİYOR

İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin ardından, "Daha kompakt kalmalıyız, bu kadar açık alan vermemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Lyon rövanşında bu anlayışı uygulayan Fenerbahçe'nin Roma karşısında da takım boyunu kısa tutması ve rakibine geniş alan bırakmaması planlanıyor.

MALEN'E ADAM ADAMA MARKAJ





Roma'nın formda oyuncusu Malen'e karşı adam adama markaj uygulanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli planlarından biri ise duran toplar olacak. Sarı-lacivertlilerin taktik idmanlarda kornerler ve ceza sahası çevresinden kazanılacak serbest vuruşlar için organizasyonlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

İsmail Kartal'ın ayrıca 3'lü savunmayla oynayan Roma'ya karşı hızlı kanat hücumlarıyla etkili olmayı planladığı ifade edildi.

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