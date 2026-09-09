Beşiktaş vazgeçmiyor: Raskin & Sangare

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TA İLK SIRADA
Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında, yaz döneminin son günlerinde transferi gerçekleşmeyen Nicolas Raskin bulunuyor.
ALTERNATİF DE HAZIRLANDI
Yönetimin, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha için ocak ayında yeniden masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.
Beşiktaş, Raskin dosyasının yanı sıra daha önce de gündemine gelen İbrahim Sangare için Nottingham Forest'ın şartlarını yeniden araştırmaya başladı.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle 6 numarada fizik gücü, top kazanma becerisi ve savunma direnciyle öne çıkıyor.
SON KARAR ITALIANO'DA
Sangare, 2025-26 Premier Lig sezonunda Forest adına 28 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 2 asist üretti. İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha, 2023'te PSV'den Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Kariyerinde Toulouse ve PSV deneyimleri de bulunan Sangare'nin İngiltere tecrübesi teknik heyet açısından önemli olarak görülüyor. Yönetimin, Raskin ve Sangare için kulüplerinin mali beklentilerini takip ederek Vincenzo Italiano'nun tercihine göre devre arasında somut adım atacağı ifade ediliyor.
Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında, yaz döneminin son günlerinde transferi gerçekleşmeyen Nicolas Raskin bulunuyor.
ALTERNATİF DE HAZIRLANDI
Yönetimin, Rangers forması giyen Belçikalı orta saha için ocak ayında yeniden masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.
Beşiktaş, Raskin dosyasının yanı sıra daha önce de gündemine gelen İbrahim Sangare için Nottingham Forest'ın şartlarını yeniden araştırmaya başladı.
28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle 6 numarada fizik gücü, top kazanma becerisi ve savunma direnciyle öne çıkıyor.
SON KARAR ITALIANO'DA
Sangare, 2025-26 Premier Lig sezonunda Forest adına 28 karşılaşmaya çıktı; 2 gol ve 2 asist üretti. İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha, 2023'te PSV'den Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Kariyerinde Toulouse ve PSV deneyimleri de bulunan Sangare'nin İngiltere tecrübesi teknik heyet açısından önemli olarak görülüyor. Yönetimin, Raskin ve Sangare için kulüplerinin mali beklentilerini takip ederek Vincenzo Italiano'nun tercihine göre devre arasında somut adım atacağı ifade ediliyor.