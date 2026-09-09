Domenico Tedesco'ya iki maç ceza!

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Serie A'da Sassuolo ile oynanan maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, iki maç men cezası aldı.
Tedesco, men cezasıyla birlikte 5 bin euro da para cezasına çarptırıldı.
İki maç men cezası alan Tedesco, Bologna'nın Napoli ve Torino ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.
Tedesco, men cezasıyla birlikte 5 bin euro da para cezasına çarptırıldı.
İki maç men cezası alan Tedesco, Bologna'nın Napoli ve Torino ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.