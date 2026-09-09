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Domenico Tedesco'ya iki maç ceza!

Bologna'nın Sassuolo ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Domenico Tedesco, iki maç men cezası aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'ya iki maç ceza!
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Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serie A'da Sassuolo ile oynanan maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, iki maç men cezası aldı.

Tedesco, men cezasıyla birlikte 5 bin euro da para cezasına çarptırıldı.

İki maç men cezası alan Tedesco, Bologna'nın Napoli ve Torino ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

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