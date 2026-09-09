09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
22:00
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
19:45
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
19:45
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
22:00
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
22:00
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
22:00
09 Eylül
FC Twente-Telstar
19:45
09 Eylül
Moreirense-Benfica
22:45

Olimpiakos'tan Marius Mouandilmadji'ye kanca!

Kaval kemiği kırılan Ayoub El Kaabi'nin yerini doldurmak isteyen Olimpiakos, iddiaya göre gündemine Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji'yi aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Olimpiakos'tan Marius Mouandilmadji'ye kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer penceresi hala açık olan Yunanistan ekibi Olimpiakos, Çadlı oyuncu Marius Mouandilmadji için Samsunspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Sacha Tavolieri'nin haberine göre golcüsü Ayoub El Kaabi'yi talihsiz bir sakatlığa kurban veren Olimpiakos, Faslı oyuncusunun yerini Marius Mouandilmadji ile doldurmak istiyor.

Haberde, Yunan devinin ilk olarak oyuncu ve menajeriyle iletişime geçtiği; Mouandilmadji'nin transfere yeşil ışık yakmasıyla birlikte de Samsunspor'un kapısını resmi olarak çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

SAMSUNSPOR'U İKNA ETMELERİ GEREKECEK

Marius Mouandilmadji için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanan Olimpiakos'un, Samsunspor'u ikna edebilmek için 7 milyon euro seviyesine çıkması gerektiğini öne süren Tavolieri, Yunanistan'da transfer penceresinin bir hafta daha açık olacağının altını çizdi. Gazeteci, bu durumun görüşmelerin olumlu sonuçlanması için yeterli zamanı yaratabileceğini ifade etti.

Yeni sezonun ilk haftasında da Göztepe ağlarını havalandıran Mouandilmadji, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Oyuncunun önümüzdeki günlerde yeniden forma giyebilir duruma gelmesi bekleniyor.



Samsunspor


SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor'un 28 yaşındaki golcüsü, geçtiğimiz sezon Kırmızı-Beyazlı formayla toplam 52 maça çıkmış ve 23 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.