Olimpiakos'tan Marius Mouandilmadji'ye kanca!

Transfer penceresi hala açık olan Yunanistan ekibi Olimpiakos, Çadlı oyuncu Marius Mouandilmadji için Samsunspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇTİLER
Sacha Tavolieri'nin haberine göre golcüsü Ayoub El Kaabi'yi talihsiz bir sakatlığa kurban veren Olimpiakos, Faslı oyuncusunun yerini Marius Mouandilmadji ile doldurmak istiyor.
Haberde, Yunan devinin ilk olarak oyuncu ve menajeriyle iletişime geçtiği; Mouandilmadji'nin transfere yeşil ışık yakmasıyla birlikte de Samsunspor'un kapısını resmi olarak çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
SAMSUNSPOR'U İKNA ETMELERİ GEREKECEK
Marius Mouandilmadji için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanan Olimpiakos'un, Samsunspor'u ikna edebilmek için 7 milyon euro seviyesine çıkması gerektiğini öne süren Tavolieri, Yunanistan'da transfer penceresinin bir hafta daha açık olacağının altını çizdi. Gazeteci, bu durumun görüşmelerin olumlu sonuçlanması için yeterli zamanı yaratabileceğini ifade etti.
Yeni sezonun ilk haftasında da Göztepe ağlarını havalandıran Mouandilmadji, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Oyuncunun önümüzdeki günlerde yeniden forma giyebilir duruma gelmesi bekleniyor.
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
Samsunspor'un 28 yaşındaki golcüsü, geçtiğimiz sezon Kırmızı-Beyazlı formayla toplam 52 maça çıkmış ve 23 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre golcüsü Ayoub El Kaabi'yi talihsiz bir sakatlığa kurban veren Olimpiakos, Faslı oyuncusunun yerini Marius Mouandilmadji ile doldurmak istiyor.
Haberde, Yunan devinin ilk olarak oyuncu ve menajeriyle iletişime geçtiği; Mouandilmadji'nin transfere yeşil ışık yakmasıyla birlikte de Samsunspor'un kapısını resmi olarak çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
SAMSUNSPOR'U İKNA ETMELERİ GEREKECEK
Marius Mouandilmadji için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanan Olimpiakos'un, Samsunspor'u ikna edebilmek için 7 milyon euro seviyesine çıkması gerektiğini öne süren Tavolieri, Yunanistan'da transfer penceresinin bir hafta daha açık olacağının altını çizdi. Gazeteci, bu durumun görüşmelerin olumlu sonuçlanması için yeterli zamanı yaratabileceğini ifade etti.
Yeni sezonun ilk haftasında da Göztepe ağlarını havalandıran Mouandilmadji, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Oyuncunun önümüzdeki günlerde yeniden forma giyebilir duruma gelmesi bekleniyor.
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
Samsunspor'un 28 yaşındaki golcüsü, geçtiğimiz sezon Kırmızı-Beyazlı formayla toplam 52 maça çıkmış ve 23 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.