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Roberto Mancini, Galatasaray maçında o ismi takip edecek

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Sporting'in Galatasaray'ı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip edecek. Mancini, Portekiz ekibinin 20,5 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki orta saha Issa Doumbia'nın performansını yakından izleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roberto Mancini, Galatasaray maçında o ismi takip edecek
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İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Sporting forması giyen Issa Doumbia'yı Galatasaray karşılaşmasında tribünden takip edecek. Bu sezon takımının bütün maçlarına ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki orta saha, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nicolo Schira'nın haberine göre Roberto Mancini de mücadeleyi yerinde izlemek üzere Alvalade Stadı'nın tribünlerinde olacak.

İtalyan teknik adam, Sporting formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahne alacak 22 yaşındaki Issa Doumbia'nın performansını yakından değerlendirecek.

SPORTING 20,5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Genç orta saha, İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşadığı Venezia'daki başarılı sezonunun ardından bu yaz Sporting'e transfer oldu. Portekiz temsilcisi, Doumbia'nın bonservisi için 20,5 milyon euro ödedi. Anlaşmada ayrıca belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine bağlı 6 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Bu sezon Sporting'in oynadığı beş karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Doumbia'nın, Galatasaray karşısında da teknik direktör Rui Borges'in ilk tercihlerinden biri olması bekleniyor.

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