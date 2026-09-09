Haber Tarihi: 09 Eylül 2026 11:14 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 11:14

ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2026 || ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak?

Yılın 3. ve son oturumu olacak ALES 3 için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen yüksek lisans ve doktora adayları ile kamu kurumlarındaki uzmanlık kadrolarına başvurmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026-ALES/3 başvuru ve sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen duyuruldu. Peki, ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak? 2026 ALES 3 ne zaman yapılacak?

ALES 3 sınav ve başvuru tarihi 2026 || ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak?
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ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncüsü olan 2026-ALES/3 başvuru tarihi belli oldu. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim almak veya akademik kadrolarda görev yapmak isteyen adayların bilgi düzeyini ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçen bu önemli sınav, binlerce adayın geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. Peki, ALES 3 başvurusu ne zaman alınacak?
2026 ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59'da tamamlanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortamda kolayca yapabilecek.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 2026-ALES/3 oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü tüm il merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

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