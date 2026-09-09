Derbi sonrası ağır ceza ihtimali: Vlahovic

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kişi ve kulüpleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaşlı Dusan Vlahovic, "hakareti" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi. TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden ceza istenen Sırp futbolcuya 2 ila 5 maç arası ceza verilmesi gündemde yer alıyor.
Her iki kulübü "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk eden Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk etti.
Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderilen isimler arasında yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi: "Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!"
Her iki kulübü "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk eden Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk etti.
Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderilen isimler arasında yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş, Vlahovic'in PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi: "Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!"