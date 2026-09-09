Trendyol 1'inci Lig'de Mardin 1969 Spor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu tek başına kat ederek takımını destekleyen taraftarı Birol Ahi'yi ömür boyu kombine ile ödüllendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Bodrum FK futbolcuları, kale arkasında tek başına takımını destekleyen ve yeşil-beyazlı bayrağı açan Ahi'nin yanına giderek taraftarı selamladı.
Kulüp Başkanı Taner Ankara da gösterdiği sadakat nedeniyle Birol Ahi'yi kutlayarak kendisine ömür boyu kombine hediye edileceğini duyurdu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir, sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygıdır. Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, başkanımız Taner Ankara'nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir. Maçın ardından kulüp yetkililerimiz tarafından aranarak kendisine teşekkür edilmiş ve otelimizde misafir edilmek üzere davette bulunulmuştur. Değerli taraftarımız, teşekkürlerini ileterek dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini belirtmiştir. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan, armasına ve renklerine kilometrelerce yol boyunca sahip çıkan değerli taraftarımıza kulübümüz adına sonsuz teşekkür ederiz."
JONATHAN OKITA İLE YOLLAR AYRILDI
Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu forvet Jonathan Okita ile yollarını ayırdı.
29 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda 19 karşılaşmada forma giydi. Daha sonra forma şansı bulmakta zorlanan Okita, ertesi sezon Suudi Arabistan ekibi Damac'a kiralandı.
Okita, 2025-2026 sezonunun devre arasında yeniden Bodrum FK'ya döndü. Düzenli olarak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun bu sezon sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Jonathan Okita'nın transfer döneminde kendisine kulüp bulamadığı ifade edildi.
Kulüp Başkanı Taner Ankara da gösterdiği sadakat nedeniyle Birol Ahi'yi kutlayarak kendisine ömür boyu kombine hediye edileceğini duyurdu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir, sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygıdır. Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, başkanımız Taner Ankara'nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir. Maçın ardından kulüp yetkililerimiz tarafından aranarak kendisine teşekkür edilmiş ve otelimizde misafir edilmek üzere davette bulunulmuştur. Değerli taraftarımız, teşekkürlerini ileterek dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini belirtmiştir. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan, armasına ve renklerine kilometrelerce yol boyunca sahip çıkan değerli taraftarımıza kulübümüz adına sonsuz teşekkür ederiz."
JONATHAN OKITA İLE YOLLAR AYRILDI
Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu forvet Jonathan Okita ile yollarını ayırdı.
29 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda 19 karşılaşmada forma giydi. Daha sonra forma şansı bulmakta zorlanan Okita, ertesi sezon Suudi Arabistan ekibi Damac'a kiralandı.
Okita, 2025-2026 sezonunun devre arasında yeniden Bodrum FK'ya döndü. Düzenli olarak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun bu sezon sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Jonathan Okita'nın transfer döneminde kendisine kulüp bulamadığı ifade edildi.