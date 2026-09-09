Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanırken sarı-lacivertli takımın kadrosundaki Avrupa tecrübesi dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE N'Golo Kante, Marco Asensio, Ederson ve Nathan Ake daha önce Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan isimler arasında bulunuyor. Kante Chelsea, Ederson ve Ake Manchester City formasıyla kupaya uzanırken Asensio da Real Madrid ve PSG kadrolarında bu başarıyı yaşadı.
Milan Skriniar ile Romelu Lukaku ise Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Mason Greenwood da Manchester United ile Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
LUKAKU'DAN 42 MAÇTA 18 GOL
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 42 karşılaşmada 18 gol kaydetti.
Belçikalı forvet, sarı-lacivertli formayla yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Lukaku'nun eski takımı Roma'yı iyi tanıdığı ve karşılaşmada forma giymek istediği belirtildi.
ASENSIO'DAN 73 MAÇLIK TECRÜBE
Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyime sahip.
Asensio, Real Madrid ile 3, PSG ile 1 kez şampiyon kadroda yer aldı. İspanyol futbolcu turnuvada bugüne kadar 73 karşılaşmaya çıkarken 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönerken kadrosundaki bu tecrübeli isimlerden önemli katkı bekliyor.
Milan Skriniar ile Romelu Lukaku ise Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Mason Greenwood da Manchester United ile Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
LUKAKU'DAN 42 MAÇTA 18 GOL
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 42 karşılaşmada 18 gol kaydetti.
Belçikalı forvet, sarı-lacivertli formayla yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Lukaku'nun eski takımı Roma'yı iyi tanıdığı ve karşılaşmada forma giymek istediği belirtildi.
ASENSIO'DAN 73 MAÇLIK TECRÜBE
Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyime sahip.
Asensio, Real Madrid ile 3, PSG ile 1 kez şampiyon kadroda yer aldı. İspanyol futbolcu turnuvada bugüne kadar 73 karşılaşmaya çıkarken 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönerken kadrosundaki bu tecrübeli isimlerden önemli katkı bekliyor.