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Lakers, Knecht ve Vanderbilt için takas arayışını sürdürüyor

Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katamayan Los Angeles Lakers'ın kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Dalton Knecht ve Jarred Vanderbilt merkezli takas seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, Knecht ve Vanderbilt için takas arayışını sürdürüyor
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Los Angeles Lakers'ın Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Dalton Knecht ve Jarred Vanderbilt üzerinden gerçekleştirebileceği takasları araştırmaya devam ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bleacher Report'taki değerlendirmesinde Lakers'ın yaz dönemindeki hamlelerini henüz tamamlamamış olabileceğini söyleyen Jake Fischer, Los Angeles'ın kanat rotasyonunda yeni bir takviye aradığını aktardı.

Fischer, Lakers'ın Knecht ve Vanderbilt'i olası takas görüşmelerinde kullanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Lakers'ın Dalton Knecht ve Jarred Vanderbilt'i potansiyel olarak takas etme seçeneklerini değerlendirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir karar vermeleri gerekene kadar önlerinde hâlâ bolca zaman var."

"Jonathan Kuminga'yı kaçırmalarının ardından kanat ve forvet pozisyonunda bir takasla seviye atlamak istediklerine inanıyorum. İleriye dönük olarak baktığımda Lakers'ın kadrosunun şu anda tamamlanmış olduğunu düşünmüyorum."

Knecht ve Vanderbilt, yaz boyunca Lakers'la ilgili takas söylentilerinde en sık adı geçen oyuncular arasında yer aldı.

Umut veren bir çaylak sezonunun ardından Knecht, NBA'deki ikinci yılında başantrenör JJ Redick'in rotasyonundaki yerini tamamen kaybetti. 2024-25 sezonunda 9,1 sayı ortalaması yakalayan Knecht, geçen sezon maç başına yalnızca 10,2 dakika süre alırken 4,2 sayı üretebildi.

Vanderbilt'in adı da Lakers'ın takas görüşmelerinde düzenli olarak gündeme gelmeye devam etti. Geçen sezon Los Angeles formasıyla 65 karşılaşmaya çıkan deneyimli forvet, 4,4 sayı ve 4,5 ribaund ortalamaları kaydetti.

Vanderbilt, 2026-27 sezonunda 12,4 milyon dolar kazanacak. Oyuncunun sözleşmesinde 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

Lakers, çok daha yüksek bir sözleşme teklif etmesine rağmen Kuminga'dan olumsuz yanıt almıştı. Genç forvet, Batı Konferansı'ndaki rakiplerden Minnesota Timberwolves ile ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıllığı 13 milyon dolarlık sözleşme imzalamayı tercih etmişti.

Kuminga'nın Minnesota'ya gitmesiyle birlikte Lakers'ın yeni sezon başlamadan önce ilk beşteki forvet pozisyonuna yönelik soru işaretlerini gidermesi gerekiyor.

Los Angeles yönetimi bu yaz Luka Doncic'in çevresindeki kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Ziaire Williams, Matisse Thybulle ve Quentin Grimes'ı kadrosuna katmış olsa da Fischer'a göre Lakers hâlâ bu bölgede daha etkili bir hamle yapmanın yollarını arıyor.

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