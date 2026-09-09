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Thibaut Courtois, Türkiye maçlarında yok!

Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois, Uluslar Ligi maçlarında Belçika kalesinde yer almayacağını açıkladı. Courtois, Türkiye maçlarında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Thibaut Courtois, Türkiye maçlarında yok!
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Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, geçici olarak milli takımı bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 34 yaşındaki deneyimli eldiven, Uluslar Ligi maçlarında Belçika'nın kalesinde olmayacağını söyledi.

Thibaut Courtois, "Uluslar Ligi'nin tamamında oynamamaya karar verdim. Milli takımda sakatlık sorunu yaşanmaması durumunda, istisnai bir durum olarak kadroya davet edilebilirim. Bu, olası dörtlü finalde de oynamayacağım anlamına geliyor." sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Courtois, "Avrupa şampiyonası elemelerinde ise forma giyebileceğim. Bu durum teknik direktör Van Bommel'in de işine geliyor ancak bana ilk 11'i garanti edemeyeceğini söyledi. Uluslar Ligi'nde forma giyen kaleci iyi performans gösterirse, Van Bommel onu kullanmaya devam edebilir. Ancak ben yerim için mücadele etmek istiyorum. Tekrar ilk 11 kalecisi olabileceğimi kanıtlamak istiyorum." dedi.

Courtois, Belçika Milli Takımı'nda şu ana kadar 115 maçta süre buldu.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ

Belçika Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde; İtalya, Fransa ve Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

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