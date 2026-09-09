Galatasaray ile anılan Demirovic'ten 12 dakikada hat-trick!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz transfer döneminde Galatasaray ile de adı anılan Ermedin Demirovic, karşılaşmaya damga vurdu.
Stuttgart'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Demirovic, 26. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Viking, 22. dakikada Zlatko Tripic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü kaydeden Tripic, daha önce Göztepe forması da giymişti.
Böylece Demirovic, 12 dakika içerisinde 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Ermedin Demirovic, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olmuştu.
Stuttgart'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Demirovic, 26. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Viking, 22. dakikada Zlatko Tripic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü kaydeden Tripic, daha önce Göztepe forması da giymişti.
Demirovic, 32. dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.
Viking'ten tarihi gol! 🏆
⚽️ Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü, bir dönem Göztepe forması giyen Tripic kaydetti. pic.twitter.com/mYSdCDDSxz https://t.co/93QI6uPkSw
— Sporxtv (@sporxtv) September 9, 2026
Böylece Demirovic, 12 dakika içerisinde 3 gol atarak hat-trick yaptı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
🔥🔥Ermedin Demirovic pic.twitter.com/lOVCYMVMdz https://t.co/Jzvyj0QTj6
— Sporxtv (@sporxtv) September 9, 2026
Ermedin Demirovic, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olmuştu.