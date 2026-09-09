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Galatasaray ile anılan Demirovic'ten 12 dakikada hat-trick!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen Ermedin Demirovic, Viking karşısında resital sundu!

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ile anılan Demirovic'ten 12 dakikada hat-trick!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde Galatasaray ile de adı anılan Ermedin Demirovic, karşılaşmaya damga vurdu.

Stuttgart'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Demirovic, 26. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Viking, 22. dakikada Zlatko Tripic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü kaydeden Tripic, daha önce Göztepe forması da giymişti.

Demirovic, 32. dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

Böylece Demirovic, 12 dakika içerisinde 3 gol atarak hat-trick yaptı.



Galatasaray


GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ermedin Demirovic, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olmuştu.

 

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