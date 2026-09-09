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Okan Buruk'tan Sporting maçı için sürpriz

Galatasaray'ın Sporting karşısındaki 11'i belli oldu; Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirirken savunmada da dikkat çeken bir tercihe imza attı.

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calendar 09 Eylül 2026 21:11
Okan Buruk'tan Sporting maçı için sürpriz
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olacak Galatasaray'ın karşılaşmaya başlayacağı 11 belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in yokluğunda hücum hattında Barış Alper Yılmaz'a görev verirken, savunmada da dikkat çeken bir tercihte bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

José Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılıların ilk 11'i Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz şeklinde oluştu.



ABDÜLKERİM YEDEKTE

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Sporting karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.

Okan Buruk, dün düzenlediği basın toplantısında 32 yaşındaki milli stoperin hazır olduğunu ve oynayabilecek durumda bulunduğunu söylemişti. Buna rağmen Buruk, kritik karşılaşmada Abdülkerim'i ilk 11'de tercih etmedi.

JAKOBS SOL STOPERDE

Abdülkerim Bardakcı'nın yerine savunmanın merkezinde Ismail Jakobs görev yapacak.

Jakobs, Davinson Sanchez ile birlikte Galatasaray'ın stoper ikilisini oluşturacak. Sarı-kırmızılılarda sol bekte ise Eren Elmalı forma giyecek.

OSIMHEN YOK, BARIŞ ALPER SANTRFOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Sporting karşısında forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün yokluğunda Okan Buruk'un tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.



Galatasaray


Barış Alper, Sporting karşısında Galatasaray'ın santrforu olarak görev yapacak. Hücum hattının diğer bölgelerinde ise Leroy Sane, Yunus Akgün ve Aleksey Batrakov yer alacak.

GALATASARAY'IN YEDEKLERİ

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat, Enes, Bitshiabu, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim ve Berat Luş bulunacak.

SPORTING'İN 11'İ

Ev sahibi Sporting de karşılaşmaya çıkacağı ilk 11'i belirledi.

Portekiz temsilcisinin kadrosu Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Gonçalo Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia ve Suarez şeklinde.



SPORTING'İN YEDEKLERİ

Sporting'in yedek kulübesinde ise Kaique, Andersen, Debast, Ioannidis, Rafael Nel, Irankunda, Lima, Fresneda, Derry, Amores Dias, Flavio Gonçalves ve Felicissimo yer alacak.

Galatasaray'ın Sporting karşılaşması öncesindeki kadro tercihleri, özellikle Osimhen'in yokluğunda Barış Alper'in santrforda görevlendirilmesi ve Abdülkerim'in yedek bırakılmasıyla dikkat çekti.

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