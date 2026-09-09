09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
3-171'
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
5-1
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
3-1
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
5-174'
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-176'
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
0-074'
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
3-261'
09 Eylül
FC Twente-Telstar
1-0
09 Eylül
Moreirense-Benfica
0-145'

Lucas Torreira'dan tarihi siftah!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sporting deplasmanında 6. dakikada bulduğu golle öne geçtiği mücadelede, Lucas Torreira kariyerindeki 24. Şampiyonlar Ligi ve 46. UEFA maçında ilk gol sevincini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 22:42
Haber: Sporx.com
Lucas Torreira'dan tarihi siftah!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olan Galatasaray, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 6. dakikada öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin 6. dakikasında Jakobs'un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, ön direkte Davinson Sanchez topa dokundu. Kaleci Rui Silva'nın çeldiği topu takip eden Lucas Torreira, kale alanı içinden vole vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu Rui Silva bir kez daha çıkarmaya çalışsa da hakem, gol çizgisi teknolojisinin uyarısıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini belirterek santra noktasını gösterdi ve temsilcimizi 1-0 öne taşıdı.

KARİYERİNDE BİR İLK!

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, attığı bu golle kariyerinde önemli bir milada imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 24. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Torreira aynı zamanda, kariyerindeki 46. UEFA organizasyonu müsabakasında da ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'IN EN ERKEN DEPLASMAN GOLLERİNDEN BİRİ

Lucas Torreira, Sporting karşısında 6. dakikada attığı golle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken deplasman gollerinden birine de imza attı.



Galatasaray


Torreira'nın golü, Aralık 2001'de Ümit Karan'ın Barcelona karşısında 5. dakikada kaydettiği golün ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken iki deplasman golünden biri oldu.



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