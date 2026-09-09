Lucas Torreira'dan tarihi siftah!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olan Galatasaray, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 6. dakikada öne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 6. dakikasında Jakobs'un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, ön direkte Davinson Sanchez topa dokundu. Kaleci Rui Silva'nın çeldiği topu takip eden Lucas Torreira, kale alanı içinden vole vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu Rui Silva bir kez daha çıkarmaya çalışsa da hakem, gol çizgisi teknolojisinin uyarısıyla topun tamamının çizgiyi geçtiğini belirterek santra noktasını gösterdi ve temsilcimizi 1-0 öne taşıdı.
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, attığı bu golle kariyerinde önemli bir milada imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 24. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Torreira aynı zamanda, kariyerindeki 46. UEFA organizasyonu müsabakasında da ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
GALATASARAY'IN EN ERKEN DEPLASMAN GOLLERİNDEN BİRİ
Lucas Torreira, Sporting karşısında 6. dakikada attığı golle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken deplasman gollerinden birine de imza attı.
Torreira'nın golü, Aralık 2001'de Ümit Karan'ın Barcelona karşısında 5. dakikada kaydettiği golün ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken iki deplasman golünden biri oldu.
KARİYERİNDE BİR İLK!
Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde!pic.twitter.com/K2Se3KMg30 https://t.co/i2qYTGDha9
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, attığı bu golle kariyerinde önemli bir milada imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 24. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Torreira aynı zamanda, kariyerindeki 46. UEFA organizasyonu müsabakasında da ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
GALATASARAY'IN EN ERKEN DEPLASMAN GOLLERİNDEN BİRİ
Lucas Torreira, Sporting karşısında 6. dakikada attığı golle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken deplasman gollerinden birine de imza attı.
Torreira'nın golü, Aralık 2001'de Ümit Karan'ın Barcelona karşısında 5. dakikada kaydettiği golün ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken iki deplasman golünden biri oldu.