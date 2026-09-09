Beşiktaş'tan ayrılan Al-Musrati'nin kariyerine devam edeceği takım belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al-Musrati, Al-Ahli ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece deneyimli orta saha oyuncusunun Beşiktaş sonrası yeni adresi netleşti.
BEŞİKTAŞ'TA 38 MAÇA ÇIKTI
Al-Musrati, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlı formayla toplam 38 karşılaşmada görev yapan orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş kariyeri boyunca farklı dönemlerde kiralık olarak da forma giyen Al-Musrati, Monaco ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı.
YENİ ADRESİ AL-AHLI
Siyah-beyazlı takımdan ayrılan Al-Musrati için yeni dönem Al-Ahli'de başlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre taraflar 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Al-Musrati böylece 2023-2024 sezonunda başlayan Beşiktaş döneminin ardından kariyerine Al-Ahli SC formasıyla devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 38 MAÇA ÇIKTI
Al-Musrati, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlı formayla toplam 38 karşılaşmada görev yapan orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş kariyeri boyunca farklı dönemlerde kiralık olarak da forma giyen Al-Musrati, Monaco ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı.
YENİ ADRESİ AL-AHLI
Siyah-beyazlı takımdan ayrılan Al-Musrati için yeni dönem Al-Ahli'de başlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre taraflar 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Al-Musrati böylece 2023-2024 sezonunda başlayan Beşiktaş döneminin ardından kariyerine Al-Ahli SC formasıyla devam edecek.