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Beşiktaş'tan ayrılan Musrati'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Al-Musrati'nin yeni takımı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 15:03
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan ayrılan Musrati'nin yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş'tan ayrılan Al-Musrati'nin kariyerine devam edeceği takım belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al-Musrati, Al-Ahli ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Böylece deneyimli orta saha oyuncusunun Beşiktaş sonrası yeni adresi netleşti.

BEŞİKTAŞ'TA 38 MAÇA ÇIKTI

Al-Musrati, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlı formayla toplam 38 karşılaşmada görev yapan orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş kariyeri boyunca farklı dönemlerde kiralık olarak da forma giyen Al-Musrati, Monaco ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı.

YENİ ADRESİ AL-AHLI 

Siyah-beyazlı takımdan ayrılan Al-Musrati için yeni dönem Al-Ahli'de başlayacak. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre taraflar 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.





Al-Musrati böylece 2023-2024 sezonunda başlayan Beşiktaş döneminin ardından kariyerine Al-Ahli SC formasıyla devam edecek.

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