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Galatasaray U19, Sporting U19'a son anda takıldı!

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği Sporting CP U19 deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray U19, Sporting U19'a son anda takıldı!
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UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray U19, deplasmanda Sporting CP U19 ile karşı karşıya geldi.

CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadelede iki farklı üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY İKİ FARKA ÇIKTI

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.

Sarı-kırmızılılarda 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu sahneye çıkarken, 65. dakikada Arda Tagay farkı ikiye çıkardı.

SPORTING SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Sporting CP, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip 90+8. dakikada Diego Coxi ile beraberliği yakaladı.



Galatasaray


Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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