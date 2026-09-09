Galatasaray U19, Sporting U19'a son anda takıldı!

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray U19, deplasmanda Sporting CP U19 ile karşı karşıya geldi.
CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadelede iki farklı üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY İKİ FARKA ÇIKTI
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.
Sarı-kırmızılılarda 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu sahneye çıkarken, 65. dakikada Arda Tagay farkı ikiye çıkardı.
SPORTING SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Sporting CP, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip 90+8. dakikada Diego Coxi ile beraberliği yakaladı.
Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadelede iki farklı üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY İKİ FARKA ÇIKTI
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.
Sarı-kırmızılılarda 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu sahneye çıkarken, 65. dakikada Arda Tagay farkı ikiye çıkardı.
SPORTING SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Sporting CP, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip 90+8. dakikada Diego Coxi ile beraberliği yakaladı.
Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.