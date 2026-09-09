Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Eylül 2026

Saat: 19:45

Maç: Stuttgart - Viking

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: tabii Spor 1

Saat: 19:45

Maç: Barcelona - Feyenoord

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: CBC Sport, tabii Spor

Saat: 21:00

Maç: Al Nassr - Abha

Lig: Suudi Arabistan Pro Lig

Kanallar: S Sport Plus

Saat: 22:00

Maç: Napoli - Arsenal

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: İçtimai TV, tabii Spor 2

Saat: 22:00

Maç: Liverpool - Atletico Madrid

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: tabii Spor

Saat: 22:00

Maç: Sporting Lisbon - Galatasaray

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: TRT 1, CBC Sport

Saat: 22:00

Maç: PSG - Slovan Bratislava

Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi

Kanallar: tabii Spor 1

Saat: 22:00

Maç: St.Johnstone - Celtic

Lig: İskoçya Premier Lig

Kanallar: S Sport Plus

9 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...9 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Eylül maç takvimi9 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI