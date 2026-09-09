Haber Tarihi: 09 Eylül 2026 16:19 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 16:19

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Eylül 2026

Bugün (9 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Eylül 2026
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9 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Eylül maç takvimi

9 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Saat: 19:45
Maç: Stuttgart - Viking
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: tabii Spor 1

Saat: 19:45
Maç: Barcelona - Feyenoord
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: CBC Sport, tabii Spor

Saat: 21:00
Maç: Al Nassr - Abha
Lig: Suudi Arabistan Pro Lig
Kanallar: S Sport Plus

Saat: 22:00
Maç: Napoli - Arsenal
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: İçtimai TV, tabii Spor 2


Saat: 22:00
Maç: Liverpool - Atletico Madrid
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: tabii Spor

Saat: 22:00
Maç: Sporting Lisbon - Galatasaray
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: TRT 1, CBC Sport

Saat: 22:00
Maç: PSG - Slovan Bratislava
Lig: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kanallar: tabii Spor 1

Saat: 22:00
Maç: St.Johnstone - Celtic
Lig: İskoçya Premier Lig
Kanallar: S Sport Plus

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