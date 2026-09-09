Haber Tarihi: 09 Eylül 2026 16:19 -
Güncelleme Tarihi:
09 Eylül 2026 16:19
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Eylül 2026
Bugün (9 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Eylül maç takvimi
9 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Eylül Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
9 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Eylül maç takvimi
9 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Saat: 19:45Maç: Stuttgart - VikingLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: tabii Spor 1Saat: 19:45Maç: Barcelona - FeyenoordLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: CBC Sport, tabii SporSaat: 21:00Maç: Al Nassr - AbhaLig: Suudi Arabistan Pro LigKanallar: S Sport PlusSaat: 22:00Maç: Napoli - ArsenalLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: İçtimai TV, tabii Spor 2
Saat: 22:00Maç: Liverpool - Atletico MadridLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: tabii SporSaat: 22:00Maç: Sporting Lisbon - GalatasarayLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: TRT 1, CBC SportSaat: 22:00Maç: PSG - Slovan BratislavaLig: UEFA Şampiyonlar LigiKanallar: tabii Spor 1Saat: 22:00Maç: St.Johnstone - CelticLig: İskoçya Premier LigKanallar: S Sport Plus
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