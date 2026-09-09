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Aleksey Batrakov Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hırs küpü!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 15:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hırs küpü!
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Galatasaray'ın, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa sahnesinde kendini göstermek için çok hırslı olduğu kaydedilen genç 10 numaranın, Sporting maçına kendini özel olarak hazırladığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da özel olarak ilgilendiği Rus oyuncunun yaratıcılığı ve bireysel yeteneğinin hücumda fark oluşturabileceğini düşündüğü aktarıldı.



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