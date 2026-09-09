Youssouf Fofana'dan transfer itirafı

Sevilla, Milan'dan kadrosuna kattığı Youssouf Fofana'yı basına tanıttı. Fofana, basın toplantısında transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız orta saha oyuncusu, "Sevilla benim için harika bir fırsat çünkü bu kulübün başardıklarını ve nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Dürüst olmak gerekirse, bana bu projeden bahsettiklerinde çok mutlu oldum ve hiç tereddüt etmedim. Bana büyük bir güven verdiler ve kararımı verdim." dedi.
Fofana, kendisine yöneltilen, "Real Betis'in ilgisi doğru muydu?" sorusunun ardından, "Temsilcilerime yardımları için teşekkür etmek isterim, hiç kolay olmadı. Birçok söylenti dolaştı ve menajerlerim gerçek fırsatları seçmede harika iş çıkardılar. Haberleri ben de medyadan okudum ancak menajerimle görüşen tüm takımlarla ilgili veremem çünkü sadece somut teklifleri dinledim ve sadece Sevilla ile görüştüm." diye konuştu.
Sevilla'nın Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fofana, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.
Fofana, kendisine yöneltilen, "Real Betis'in ilgisi doğru muydu?" sorusunun ardından, "Temsilcilerime yardımları için teşekkür etmek isterim, hiç kolay olmadı. Birçok söylenti dolaştı ve menajerlerim gerçek fırsatları seçmede harika iş çıkardılar. Haberleri ben de medyadan okudum ancak menajerimle görüşen tüm takımlarla ilgili veremem çünkü sadece somut teklifleri dinledim ve sadece Sevilla ile görüştüm." diye konuştu.
Sevilla'nın Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fofana, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.