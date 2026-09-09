Okan Buruk: 'İsteyen, inanan bir 11'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Buruk, ilk 11 tercihleriyle ilgili olarak, "Daha hazır oyuncuları tercih ettik. Gelen yeni transferler oldu. Leao'yu, Deniz'i oynatmıştık. Devamında kullanılabilecek durumdalar. Bitshiabu'nun biraz daha diğerlerine göre süresi var. Yavaş yavaş takım içerisine sokmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Eksik oyuncularının bulunduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Eksiklerimiz var, önemli eksikler. İyi bir 11'le sahaya çıkacağız. İsteyen, inanan bir 11." dedi.





"OYUN İÇİ KARARLAR ÖNEMLİ OLACAK"

Sporting karşısında uygulanacak oyun planına da değinen Okan Buruk, "Oyun içi kararlar önemli olacak. Planları doğru uygulamak gerekiyor. Rakibimizde de 3 değişiklik var. Kompakt oynamak önemli. Beraber oynamak önemli." şeklinde konuştu.





Portekiz ekibinin oyun yapısına dikkat çeken Buruk, "Çok hareketli, sabit kalmayan bir takım. Hücuma hızlı giden bir takım. Savunmadaki hızımız, hücuma çıkarken hızımız önemli." ifadelerini kullandı.





"İNŞALLAH GALİBİYETLE AYRILIRIZ"

Galatasaray'ın hücum geçişleri ve baskı sonrası geliştireceği oyun hakkında da konuşan Buruk, "Hücum geçişleri bizim için önemli olacak. İyi baskı yapan takımız. Baskı sonrası geçişler önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah galibiyetle ayrılırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Eren Elmalı, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz









YEDEKLER

: Jankat, Enes, Bitshiabu, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim, Berat Luş, Abdülkerim