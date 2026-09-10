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Galatasaray'ın Avrupa deplasmanlarında kötü tablo

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet alabildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 01:17 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 01:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Avrupa deplasmanlarında kötü tablo
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki deplasman performansı da son dönemde dikkat çekici şekilde geriledi.

AVRUPA'DA SON 16 DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLEBİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi. 



Galatasaray


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