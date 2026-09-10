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Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini aldı

Galatasaray, Sporting yenilgisiyle bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 00:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini aldı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray, söz konusu 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Sporting yenilgisiyle hem bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadı hem de galibiyet serilerini sürdüremedi.



Galatasaray


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