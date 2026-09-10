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Sporting taraftarından Leao'ya protesto!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao, yıllar sonra döndüğü Sporting deplasmanında taraftarların yoğun protestosuyla karşılaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 01:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sporting taraftarından Leao'ya protesto!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşma, Rafael Leao'nun yıllar sonra Sporting taraftarlarının karşısına çıkması nedeniyle de dikkat çekti.

LEAO'YA SPORTING TARAFTARINDAN PROTESTO

Ev sahibi ekibin taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.

SPORTING TESİSLERİ BASILMIŞTI

Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

45 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞA RAĞMEN BEDAVAYA AYRILDI



Galatasaray


Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.

SPORTING'E 20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmedildi. Bu bedel, Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.

YILLAR SONRA ALVALADE'DE ISLIKLANDI

Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.

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