Galatasaray, Norveçli hakem Espen Eskas'ın tartışmalı kararlarının damga vurduğu gecede sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Lucas Torreiraile 1-0 öne geçti.
Maçın 27. dakikasında Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde!pic.twitter.com/K2Se3KMg30 https://t.co/i2qYTGDha9
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Portekiz temsilcisi, 56. dakikada penaltı kazandı. 57. dakikada topun başına geçen Luis Suarez, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Sporting'in beraberlik golü.pic.twitter.com/upzTl32xkl https://t.co/k37d81q6qQ
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Sporting Lizbon'un, Luis Suárez ile bulduğu penaltı golü. pic.twitter.com/aFDeorOgTj https://t.co/S80uY5NcaP
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Karşılaşmanın 63. dakikasında Sporting Lizbon'un kullandığı frikikte topun başına geçen Rodrigo Zalazar,fileleri havalandırdı ve fark 2'ye çıktı.
Rodrigo Zalazar'ın frikik golü. pic.twitter.com/KPsW5BixJj https://t.co/mAVZONhdsP
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3-1 yenilen Galatasaray, lig aşamasına mağlubiyetle başladı. Sporting Lizbon ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
SIRADAKİ RAKİP BARCELONA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Sporting Lizbon ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda Lens ile karşılaşacak.
GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ YENİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray, söz konusu 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Sporting yenilgisiyle hem bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadı hem de galibiyet serilerini sürdüremedi.
SPORTING TARAFTARINDAN LEAO'YA PROTESTO
Ev sahibi ekibin taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.
Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.
Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin, 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmetti. Bu bedel Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.
Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2006-2007
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2012-2013
|Manchester United-Galatasaray
|1-0
|2013-2014
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6
|2014-2015
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|2015-2016
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2
|2018-2019
|Galatasaray-Lokomotif Moskova
|3-0
|2019-2020
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|2023-2024
|Galatasaray-Kopenhag
|2-2
|2025-2026
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
|2026-2027
|Sporting-Galatasaray
|3-1
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.
GALATASARAY'IN SON 40 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maçı oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.
İLK TEHLİKELİ ATAK GALATASARAY'DAN
Maçın ilk tehlikeli atağı 3. dakikada Galatasaray'dan geldi. Barış Alper Yılmaz sağ kanatta faulle durduruldu, Galatasaray duran top kazandı. Sara'nın ortasında Sanchez ön direğe hareketlendi, kafayı vurdu, top son anda savunmaya çarpıp kornere çıktı.
GALATASARAY'DAN ERKEN GOL
Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray, golü buldu.
Sol çizgiden kazanılan taç atışını Jakobs uzun kullandı, ön direkte Davinson Sanchez'den kritik dokunuş geldi, kaleci içerden çıkardı, karambolde bu kez Torreira tamamladı, kaleci Rui Silva yine içerden çıkardı. Norveçli hakem santra noktasını gösterdi.
OYUNUN HAKİMİ GALATASARAY
Galatasaray, zorlu deplasmana iyi başlayan taraf oldu. 13. dakikada Sarı-Kırmızılılar rakip yarı sahada kazanılan topla yeni bir atak geliştirmek istedi, Sporting geriye iyi koştu, Sane rakip ceza sahasında topa basınca pozisyon kayboldu.
EREN ELMALI'DAN İYİ KADEME
Maçın 17. dakikasında Sporting, yarı sahasında kazandığı topla hızlı hücuma çıkmak istedi, sağ kanatta Zalazar'ın önüne atılan topa Eren Elmalı iyi koştu ve kritik hamleyle pozisyonu engellemeyi başardı.
SPORTING'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Mücadelenin 19. dakikasında Sporting golü buldu ama pozisyon ofsayta takıldı. Savunma arkasına sarkan Araujo sol kanattan atağı şekillendirdi, Luis Suarez pozisyonun golle bitirdi ama Araujo için ofsay bayrağı havada. Galatasaray oyunu yeniden hareketlendirdi.
GALATASARAY'DA KIRMIZI KART İSYANI
Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 22. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'a çok sert bir faul yaptı. Norveçli hakem Espen Eskas, sarı kart gösterdi.
Maçın Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için inceleme başlattı ancak hakemi incelemeye çağırmadı.
SPORTING BERABERLİĞİ YAKALADI
Sporting'de Altimira bu hareketinden dolayı sarı kart gördü. VAR, potansiyel kırmızı kart için inceleme yaptı. Karar değişmedi.pic.twitter.com/dU0QZhy4ju https://t.co/uhAmMwLRCp
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
Müsabakanın 27. dakikasında Sporting, maçtaki ilk şutunda Geny Catamo ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi. Organize gelişen atağın yönü sol tarafa döndü, Araujo son çizgiden içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa kalabalık arasından Geny sğa ayakla vurdu ve köşeden ağlarla buluşturdu.
UĞURCAN ÇAKIR DİKKATLİ
Maçın 36. dakikasında Sporting savunmasından Inacio uzun oynadı, Araujo karşı karşıya kalmak üzereyken Uğurcan kalesinden çıktı ve topu uzaklaştırmayı başardı.
LEROY SANE KAÇIRDI
Mücadelede dakikalar 37'yi gösterirken Galatasaray, kalesinde gördüğü tehlikenin ardından Leroy Sane'yle mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Alman yıldız ceza sahasında şut şansını yakaladı, sol ayakla uzak direğe plasesi az farkla dışarı gitti.
Galatasaray, Leroy Sane ile gole yaklaştı.pic.twitter.com/0OyCODIvHu https://t.co/X2CtoTE7sq
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
GALATASARAY'I İSYAN ETTİREN PENALTI
Galatasaray, Sporting Lizbon maçının 54. dakikasında hakem Espen Eskas'ın verdiği penaltı kararına yoğun itiraz etti.
Savunma arkasına kaçan Luis Suarez, Uğurcan'ı geçtikten sonra Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası kendini yere bıraktı.
Galatasaraylı futbolcular bu penaltı kararına itiraz etti. Hakem Eskas, Alman VAR hakemi Christian Dingert'in incelemesinin ardından beyaz noktayı bir kez daha gösterdi.
Okan Buruk'un penaltı kararına isyanı ekranlara yansıdı.
Sporting'in penaltı kazandığı pozisyon!
pic.twitter.com/GPjlQpz1EU https://t.co/S80uY5NcaP
— Sporx (@sporx) September 9, 2026
SPORTING ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın 57. dakikasnda Luis Suarez penaltıyı gole çevirdi, Sporting 2-1 öne geçti. Kolombiyalı forvet sağ ayakla sol köşeye yerden sert vurdu, Uğurcan sağına uzandı köşeyi bildi ama direk dibine giden topu çıkaramadı.
SPORTING FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 63. dakikasında Sporting, Zalazar'ın frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Zalazar sağ ayakla yakın direğe iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
GABRIEL SARA YOKLADI
Maçın 73. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Rafa Leao sol kanatta rakibinden sıyrılıp yayı üzerine ortasını yaptı, Gabriel Sara göğüs kontrolün ardından top yere inmeden şutunu çekti ama az farkla üstten dışarı gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi: 0-1.
7. dakikada Batrakov'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın zayıf olan sağ ayağıyla çıkardığı şutta top, kaleci Rui Silva'da kaldı.
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...