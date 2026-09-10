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Lucas Torreira: "Hakemi düşünmemeliyiz"

Lucas Torreira, Sporting yenilgisi sonrası hakem kararlarına değil, takımın düzeltmesi gereken hatalara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 00:21 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira: 'Hakemi düşünmemeliyiz'
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Galatasaray'ın karşılaşmadaki tek golünü atan Lucas Torreira, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HAKEM KARARLARINI DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Torreira, hakem kararlarına odaklanmak yerine kendi hatalarını düzeltmeleri gerektiğini belirterek, "Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



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