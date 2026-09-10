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Ne yaptın Leroy Sane

Galatasaray'ın Sporting deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta Leroy Sane'nin 37. dakikada kaçırdığı net fırsat karşılaşmanın kırılma anı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ne yaptın Leroy Sane
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'de deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ceza sahasında müthiş bir fırsat yakalayıp kaleyi tam karşısına alan Leroy Sane'nin şutu üstten dışarı gitti.

Bu pozisyon bir anlamda maçın kırılma anıydı. Alman yıldız kendisi için kolay olanı yapıp topu filelerle buluştursa, skor 2-0'a gelecek ve belki de sarı kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılacaktı.

İlk 45 dakikayı 9 top kaybıyla kapatan Sane, ikinci yarıda da toparlanamayınca 58'de yerini Rafael Leao'ya bıraktı.



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