Ne yaptın Leroy Sane

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'de deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dakikalar 37'yi gösterdiğinde ceza sahasında müthiş bir fırsat yakalayıp kaleyi tam karşısına alan Leroy Sane'nin şutu üstten dışarı gitti.
Bu pozisyon bir anlamda maçın kırılma anıydı. Alman yıldız kendisi için kolay olanı yapıp topu filelerle buluştursa, skor 2-0'a gelecek ve belki de sarı kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılacaktı.
Bu pozisyon bir anlamda maçın kırılma anıydı. Alman yıldız kendisi için kolay olanı yapıp topu filelerle buluştursa, skor 2-0'a gelecek ve belki de sarı kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılacaktı.
İlk 45 dakikayı 9 top kaybıyla kapatan Sane, ikinci yarıda da toparlanamayınca 58'de yerini Rafael Leao'ya bıraktı.
Galatasaray, Leroy Sane ile gole yaklaştı.pic.twitter.com/0OyCODIvHu https://t.co/X2CtoTE7sq
— Sporx (@sporx) September 9, 2026