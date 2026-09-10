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Beşiktaş'ta Trossard transferinin perde arkası!

Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferi için ilk hamlesini nisan ayında yaptığı ve Arsenal'e 25 milyon euroluk teklif sunduğu ortaya çıktı.

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calendar 10 Eylül 2026 09:20 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 09:53
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Trossard transferinin perde arkası!
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Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş'ın Leandro Trossard transferindeki sürece ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı'nın Belçikalı yıldız için aylar öncesinden harekete geçtiği ve Arsenal'e yüksek bir teklif sunduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEMAS NİSAN AYINDA

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, 26 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi takip etmek için İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı'nın bu ziyareti fırsata çevirdiği ve Berta'yı ertesi gün yemeğe davet ettiği aktarıldı.

Bu görüşmede Adalı'nın, Leandro Trossard için Arsenal'e 25 milyon euroluk teklif sunduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin ise şampiyonluk yarışının kritik döneminde olması nedeniyle Belçikalı futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve teklifi geri çevirdiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI FİKİR DEĞİŞTİ

Arsenal'in 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini sona erdirmesinin ardından Trossard konusunda şartların değiştiği ifade edildi.

Berta'nın şampiyonluğun ardından Serdal Adalı'yı arayarak Trossard için artık görüşmelere açık olduklarını bildirdiği, Beşiktaş Başkanı'nın da transfer görüşmelerini kısa süre içerisinde sonuçlandırdığı aktarıldı.





ITALIANO DA ONAY VERDİ

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da Trossard transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Belçikalı yıldızın farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilmesi, transferde önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.

Trossard böylece Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri oldu.



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