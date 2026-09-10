Fenerbahçe'de Roma maçı için sistem değişiyor!

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih edeceği sistem netleşiyor.
Sarı-lacivertli çalıştırıcının, daha önce kullandığı 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçerek Roma karşısında 3-4-2-1 sistemini uygulayacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3-4-2-1 SİSTEMİ
Fenerbahçe'de kaleyi yine Ederson koruyacak. Savunma üçlüsünde Oppong, Skriniar ve Ake görev yapacak.
Orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek forma giyecek. İsmail'in yanında ise Kante görev yapacak.
Kanat beklerinde Mert Müldür ve Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İki oyuncunun hücumda ileri çıkması, top rakipteyken ise savunma hattına destek vermesi planlanıyor.
HÜCUMDA TERCİHLER
Fenerbahçe'nin hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un görev yapması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki tercihi ise yine Vedat Muriqi olacak. Böylece Fenerbahçe'nin Roma karşısında 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertli çalıştırıcının, daha önce kullandığı 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçerek Roma karşısında 3-4-2-1 sistemini uygulayacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3-4-2-1 SİSTEMİ
Fenerbahçe'de kaleyi yine Ederson koruyacak. Savunma üçlüsünde Oppong, Skriniar ve Ake görev yapacak.
Orta sahada cezalı Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek forma giyecek. İsmail'in yanında ise Kante görev yapacak.
Kanat beklerinde Mert Müldür ve Archie Brown'un oynaması bekleniyor. İki oyuncunun hücumda ileri çıkması, top rakipteyken ise savunma hattına destek vermesi planlanıyor.
HÜCUMDA TERCİHLER
Fenerbahçe'nin hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un görev yapması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin ileri uçtaki tercihi ise yine Vedat Muriqi olacak. Böylece Fenerbahçe'nin Roma karşısında 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor.