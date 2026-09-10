Fenerbahçe Tarfin, Luisa Geiselsöder'i açıkladı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Almanoyuncu Luisa Geiselsöder'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geiselsöder, kariyerinde Landerneau Bretagne, Roche Vendee, Basket Landes, Dallas Wings, ÇBK Mersin ve Portland Fire takımlarının formalarını giydi.
Geiselsöder, kariyerinde Landerneau Bretagne, Roche Vendee, Basket Landes, Dallas Wings, ÇBK Mersin ve Portland Fire takımlarının formalarını giydi.