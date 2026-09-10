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Fenerbahçe Tarfin, Luisa Geiselsöder'i açıkladı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Almanoyuncu Luisa Geiselsöder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Tarfin, Luisa Geiselsöder'i açıkladı
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Almanoyuncu Luisa Geiselsöder'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geiselsöder, kariyerinde Landerneau Bretagne, Roche Vendee, Basket Landes, Dallas Wings, ÇBK Mersin ve Portland Fire takımlarının formalarını giydi.



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