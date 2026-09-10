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Deniz Öncü'nün San Marino'da hedefi podyum!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 11:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz Öncü'nün San Marino'da hedefi podyum!
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'daki San Marino Grand Prix'sinde piste çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rimini kentindeki organizasyonda ELF Marc VDS takımı adına yarışacak milli sporcu, Adriyatik kıyısında yer alan 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde ter dökecek.

11 Eylül Cuma günü TSİ 10.50'de gerçekleştirilecek birinci serbest antrenman seansıyla başlayacak yarış programı, TSİ 15.05'te düzenlenecek antrenman seansıyla devam edecek. 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.25'te ikinci serbest antrenmana katılacak Red Bull sporcusu, TSİ 14.40'ta gerçekleştirilecek sıralama seansında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Ana yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 13.15'te start alacak.

 

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