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Pelicans, Taj Gibson'ı serbest bıraktı

New Orleans Pelicans, Jordan Hawkins'i Memphis Grizzlies'a gönderdiği takasla kadrosuna kattığı 40 yaşındaki Taj Gibson ile kısa süre içerisinde yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelicans, Taj Gibson'ı serbest bıraktı
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New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies ile gerçekleştirdiği takasın ardından kadrosuna kattığı tecrübeli uzun Taj Gibson'ı serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salı günü Jordan Hawkins'i Memphis'e gönderen takasın parçası olarak New Orleans'a gelen Gibson'ın Pelicans macerası oldukça kısa sürdü. Kulüp, 40 yaşındaki oyuncuyu kadrodan çıkarma kararı aldı.

Tecrübeli oyuncu, şubat ayında Grizzlies ile çok yıllı bir sözleşme imzalamış ancak bu hafta gerçekleştirilen takasa dahil edilmişti.

Gibson, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 10 karşılaşmada görev alırken maç başına 9,7 dakikada 3,4 sayı ve 2,7 ribaund ortalamaları yakaladı.

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