New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies ile gerçekleştirdiği takasın ardından kadrosuna kattığı tecrübeli uzun Taj Gibson'ı serbest bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salı günü Jordan Hawkins'i Memphis'e gönderen takasın parçası olarak New Orleans'a gelen Gibson'ın Pelicans macerası oldukça kısa sürdü. Kulüp, 40 yaşındaki oyuncuyu kadrodan çıkarma kararı aldı.
Tecrübeli oyuncu, şubat ayında Grizzlies ile çok yıllı bir sözleşme imzalamış ancak bu hafta gerçekleştirilen takasa dahil edilmişti.
Gibson, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 10 karşılaşmada görev alırken maç başına 9,7 dakikada 3,4 sayı ve 2,7 ribaund ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu, şubat ayında Grizzlies ile çok yıllı bir sözleşme imzalamış ancak bu hafta gerçekleştirilen takasa dahil edilmişti.
Gibson, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 10 karşılaşmada görev alırken maç başına 9,7 dakikada 3,4 sayı ve 2,7 ribaund ortalamaları yakaladı.