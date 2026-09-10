Danilo Gallinari, yaşadığı sakatlıkların NBA kariyerini tanımlayan en büyük "sakatlanmasaydı neler olurdu?" hikâyesine dönüştüğünü düşünüyor. İtalyan oyuncu, özellikle iki ön çapraz bağ sakatlığının da şampiyonluk için gerçekçi bir şansı bulunduğuna inandığı takımlarda oynadığı dönemlerde yaşanmasına dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gallinari, HoopsHype'tan Cyro Asseo'ya verdiği özel röportajda, "Bilmiyorum, belki de NBA tarihinin en büyük 'Sakatlanmasaydı neler olurdu?' hikâyesiyim. Ancak bunlar bir NBA kariyerinin parçası" ifadelerini kullandı.
2008 NBA Draftı'nda New York Knicks tarafından altıncı sıradan seçilen Gallinari, ligde 14 sezon forma giydi ve kariyerini 15,1 sayı ortalamasıyla tamamladı. Ancak kariyeri boyunca iki kez ön çapraz bağını koparan deneyimli oyuncu, çaylak sezonunda da sırt ameliyatı geçirdi. Gallinari, bu sakatlıkların atletizmini etkilediğini ve kariyerinin zirvesi olabileceğine inandığı dönemi yaşamasını engellediğini düşünüyor.
"Sakatlıkları yaşamadan önce çok iyi bir atlettim ama aynı zamanda yetenek bakımından da oldukça özel bir oyuncuydum" diyen Gallinari, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeteneklerim, sakatlıkların vücudumda oluşturduğu yıpranmayı bir ölçüde gizlememe yardımcı oldu."
Gallinari, NBA kariyerindeki en uzun dönemini Denver Nuggets'ta geçirdi ve altı buçuk sezon boyunca bu takımın formasını giydi. 2012-13 sezonunda 71 maçta 16,2 sayı, 5,2 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakalayan İtalyan forvet, normal sezonun son bölümünde ön çapraz bağını kopardı.
Denver, söz konusu sezonu 57 galibiyet ve 25 mağlubiyetle tamamlayarak o dönem için kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaştı. George Karl Yılın Koçu, Masai Ujiri ise Yılın Yöneticisi seçildi. Ancak Nuggets, playoffların ilk turunda Golden State Warriors'a elendi.
Gallinari, "Masai Ujiri ve koç Karl bu konudan bahsettiklerinde suçu bana atıyorlar çünkü o sezon playofflardan hemen önce ön çapraz bağımı kopardım. NBA Finalleri'ne kadar gitmemiz gerekiyordu" dedi.
Deneyimli oyuncu, 2022 yılında Boston Celtics ile sözleşme imzaladığında bir kez daha şampiyonluk için ideal bir fırsat yakaladığını düşündü. Ancak normal sezonda Celtics formasıyla tek bir maça dahi çıkamadan ikinci kez ön çapraz bağını kopardı ve Boston adına hiç oynayamadı.
Gallinari, "İki ön çapraz bağ sakatlığım da şampiyonluk seviyesindeki bir takımda oynama fırsatı yakaladığım yalnızca iki dönemde meydana geldi. İlki Denver'daki üçüncü sezonumda, ikincisi ise şampiyonluğa ulaşabilmek için yakaladığım diğer fırsat olan Celtics'a imza attığımda yaşandı" ifadelerini kullandı.
İkinci sakatlığından sonraki rehabilitasyon süreci Gallinari için daha da zordu. İlk sakatlığında 24 yaşında olan oyuncu, ikinci kez aynı sakatlığı yaşadığında 34 yaşındaydı.
Gallinari ayrıca rehabilitasyonun zihinsel tarafını fiziksel sürecinden daha zor gördüğünü belirtti. Oyuncuların, ilk sakatlığa neden olan hareketi düşünmeye devam edebildiğini ve bunun zihinsel bir engel oluşturabildiğini söyledi.
Tüm bu aksiliklere rağmen Gallinari, hücum yetenekleri sayesinde başarılı bir kariyer inşa etti. 2018-19 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla 68 maçta 19,8 sayı ortalaması yakalarken saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 90,4 isabetle oynadı.
Denver döneminde, üç kez MVP seçilecek seviyeye ulaşmasından önce Nikola Jokic ile de takım arkadaşı olan Gallinari, Sırp pivotun "harika bir oyuncu" olacağını bildiğini ancak ulaşacağı seviyeyi tahmin edemediğini dile getirdi.
Gallinari, kariyerindeki en sevdiği an olarak Atlanta Hawks'ın 2021 yılında Doğu Konferansı Finalleri'ne yükseldiği playoff serüvenini gösterdi. Birkaç yıldır playofflara katılamayan Atlanta, Gallinari ve diğer tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattıktan sonra New York Knicks ve Philadelphia 76ers'ı eleyerek konferans finallerine yükselmiş, burada Milwaukee Bucks'a mağlup olmuştu.
Tecrübeli forvet, kariyerinin son döneminde Clippers'tan gelen iki yıllık fırsat yerine Milwaukee'yi tercih etmesinin de bir başka pişmanlığı olduğunu açıkladı. Gallinari, Bucks ile imzaladığı bir yıllık sözleşmeyi hem kontrat şartları hem de takım tercihi açısından yaptığı "en büyük hata" olarak nitelendirdi.
NBA kariyerinde sekiz farklı takımda forma giyen Gallinari, uzun yıllar ligde kalmayı başarsa da kariyerine dair değerlendirmelerinde sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı fırsatlara odaklandı. İtalyan isim artık çeşitli ticari projelerde ve elçilik görevlerinde çalışırken uluslararası basketbolla olan bağını da sürdürüyor.
Gallinari, geride bırakmak istediği mirasla ilgili olarak, "Basketbola her şeyini veren, basketbolu doğru şekilde oynayan ve harika bir takım arkadaşı olan biri. Umarım genç nesiller için de örnek bir oyuncu olarak hatırlanırım" dedi.
2008 NBA Draftı'nda New York Knicks tarafından altıncı sıradan seçilen Gallinari, ligde 14 sezon forma giydi ve kariyerini 15,1 sayı ortalamasıyla tamamladı. Ancak kariyeri boyunca iki kez ön çapraz bağını koparan deneyimli oyuncu, çaylak sezonunda da sırt ameliyatı geçirdi. Gallinari, bu sakatlıkların atletizmini etkilediğini ve kariyerinin zirvesi olabileceğine inandığı dönemi yaşamasını engellediğini düşünüyor.
"Sakatlıkları yaşamadan önce çok iyi bir atlettim ama aynı zamanda yetenek bakımından da oldukça özel bir oyuncuydum" diyen Gallinari, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeteneklerim, sakatlıkların vücudumda oluşturduğu yıpranmayı bir ölçüde gizlememe yardımcı oldu."
Gallinari, NBA kariyerindeki en uzun dönemini Denver Nuggets'ta geçirdi ve altı buçuk sezon boyunca bu takımın formasını giydi. 2012-13 sezonunda 71 maçta 16,2 sayı, 5,2 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakalayan İtalyan forvet, normal sezonun son bölümünde ön çapraz bağını kopardı.
Denver, söz konusu sezonu 57 galibiyet ve 25 mağlubiyetle tamamlayarak o dönem için kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaştı. George Karl Yılın Koçu, Masai Ujiri ise Yılın Yöneticisi seçildi. Ancak Nuggets, playoffların ilk turunda Golden State Warriors'a elendi.
Gallinari, "Masai Ujiri ve koç Karl bu konudan bahsettiklerinde suçu bana atıyorlar çünkü o sezon playofflardan hemen önce ön çapraz bağımı kopardım. NBA Finalleri'ne kadar gitmemiz gerekiyordu" dedi.
Deneyimli oyuncu, 2022 yılında Boston Celtics ile sözleşme imzaladığında bir kez daha şampiyonluk için ideal bir fırsat yakaladığını düşündü. Ancak normal sezonda Celtics formasıyla tek bir maça dahi çıkamadan ikinci kez ön çapraz bağını kopardı ve Boston adına hiç oynayamadı.
Gallinari, "İki ön çapraz bağ sakatlığım da şampiyonluk seviyesindeki bir takımda oynama fırsatı yakaladığım yalnızca iki dönemde meydana geldi. İlki Denver'daki üçüncü sezonumda, ikincisi ise şampiyonluğa ulaşabilmek için yakaladığım diğer fırsat olan Celtics'a imza attığımda yaşandı" ifadelerini kullandı.
İkinci sakatlığından sonraki rehabilitasyon süreci Gallinari için daha da zordu. İlk sakatlığında 24 yaşında olan oyuncu, ikinci kez aynı sakatlığı yaşadığında 34 yaşındaydı.
Gallinari ayrıca rehabilitasyonun zihinsel tarafını fiziksel sürecinden daha zor gördüğünü belirtti. Oyuncuların, ilk sakatlığa neden olan hareketi düşünmeye devam edebildiğini ve bunun zihinsel bir engel oluşturabildiğini söyledi.
Tüm bu aksiliklere rağmen Gallinari, hücum yetenekleri sayesinde başarılı bir kariyer inşa etti. 2018-19 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla 68 maçta 19,8 sayı ortalaması yakalarken saha içinden yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 90,4 isabetle oynadı.
Denver döneminde, üç kez MVP seçilecek seviyeye ulaşmasından önce Nikola Jokic ile de takım arkadaşı olan Gallinari, Sırp pivotun "harika bir oyuncu" olacağını bildiğini ancak ulaşacağı seviyeyi tahmin edemediğini dile getirdi.
Gallinari, kariyerindeki en sevdiği an olarak Atlanta Hawks'ın 2021 yılında Doğu Konferansı Finalleri'ne yükseldiği playoff serüvenini gösterdi. Birkaç yıldır playofflara katılamayan Atlanta, Gallinari ve diğer tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattıktan sonra New York Knicks ve Philadelphia 76ers'ı eleyerek konferans finallerine yükselmiş, burada Milwaukee Bucks'a mağlup olmuştu.
Tecrübeli forvet, kariyerinin son döneminde Clippers'tan gelen iki yıllık fırsat yerine Milwaukee'yi tercih etmesinin de bir başka pişmanlığı olduğunu açıkladı. Gallinari, Bucks ile imzaladığı bir yıllık sözleşmeyi hem kontrat şartları hem de takım tercihi açısından yaptığı "en büyük hata" olarak nitelendirdi.
NBA kariyerinde sekiz farklı takımda forma giyen Gallinari, uzun yıllar ligde kalmayı başarsa da kariyerine dair değerlendirmelerinde sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı fırsatlara odaklandı. İtalyan isim artık çeşitli ticari projelerde ve elçilik görevlerinde çalışırken uluslararası basketbolla olan bağını da sürdürüyor.
Gallinari, geride bırakmak istediği mirasla ilgili olarak, "Basketbola her şeyini veren, basketbolu doğru şekilde oynayan ve harika bir takım arkadaşı olan biri. Umarım genç nesiller için de örnek bir oyuncu olarak hatırlanırım" dedi.