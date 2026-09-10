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Trabzonspor'da rota yeniden Arda Turan! PSV maçı sonrası kritik görüşme

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Bordo-mavili yönetim, PSV maçının ardından Arda Turan'la yeniden görüşmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 11:20
Haber: Fanatik
Trabzonspor'da rota yeniden Arda Turan! PSV maçı sonrası kritik görüşme
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Geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilen takım için farklı seçenekleri değerlendiren yönetimde Arda Turan isminin yeniden gündemin üst sıralarına çıktığı aktarıldı.

Bordo-Mavililerde bir süredir gündemde olan Arda Turan konusunda yönetimin, PSV maçının ardından yeniden görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

VITOR PEREIRA

Trabzonspor'un daha önce Antonio Conte, Marcelino ve Sergio Conceiçao ile temas kurduğu ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadığı aktarıldı.

Bununla birlikte Şenol Güneş ve Vitor Pereira'nın da değerlendirilen isimler arasında bulunduğu belirtildi. Öte yandan yönetimin, Vitor Pereira konusunda temkinli davrandığı öne sürüldü.



Trabzonspor


Portekizli teknik adamın Türkiye'deki iki Fenerbahçe döneminde beklenen başarıyı sağlayamaması nedeniyle Bordo-Mavililerin bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı bildirildi.

Diğer yandan Trabzonspor'un teknik direktör arayışında Raffaele Palladino ismi de gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre Bordo-Mavililer, son olarak Atalanta'yı çalıştıran 42 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırdı.

Dinamo Kiev'in de Palladino için nabız yokladığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının kariyerinin bundan sonraki bölümünde uzun vadeli bir proje istediği, önceliğini İtalya veya Premier Lig'e verdiği aktarıldı.

Bu nedenle Trabzonspor'un teması şu aşamada ileri seviyede bir görüşmeye dönüşmedi. Monza, Fiorentina ve Atalanta'da görev yapan Palladino, son kulübünde 39 maçta 1.59 puan ortalaması yakaladı.

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