Noah Okafor'dan İsviçre Milli Takımı'nı sarsan karar

İsviçre Milli Takımı'nda Noah Okafor krizi yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Murat Yakın görevde olduğu sürece milli takım formasını giymeyeceğini açıkladı.
Okafor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sevgili taraftarlar,
Bu satırlar, bugüne kadarki kariyerimde yazdığım en zor satırlar. Uzun uzun düşündükten sonra, bir sonraki duyuruya kadar İsviçre Milli Takımı'ndan ayrılmaya karar verdim.
Bu kararı vermek benim için son derece zor, ancak artık bunu açıklamak istiyorum ve açıklamak zorundayım. Benim için hiçbir zaman İsviçre adına sahaya çıkmaktan daha büyük bir şey olmadı. Bu formayı her giydiğimde, sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım. Gelecekte de İsviçre için oynamayı ve ülkemiz adına her şeyimi vermeyi çok isterdim.Ancak mevcut koşullar altında artık bunu yapamıyorum.
Bir konuyu açıklığa kavuşturmak benim için önemli: Bu kararın aldığım sürelerle hiçbir ilgisi yok. Geçmişte her şeyi her zaman doğru yapmadığımı biliyorum. Genç oyuncular hata yapar ve bunun için özür diledim. Fakat şimdi durum farklı. Dünya Kupası'nda da zorlu dönemleri her zaman kabullendim ve kendimi takımın hizmetine sundum. Ülkem adına Dünya Kupası'nda yer almak benim için büyük bir onurdu.
Uzun süre durumun değişeceğine inandım. Avrupa Şampiyonası'ndan bir yıl sonra Murat Yakın, teknik ekibinden bazı isimlerle birlikte açıklayıcı bir görüşme yapmak için özel olarak İngiltere'ye, yanıma geldi. Bu, son derece değerli ve güzel bir görüşmeydi. İleriye bakabildik ve aramızdaki yanlış anlaşılmaları giderebildik. Bunun için Murat Yakın'a minnettardım.
Tam da bu nedenle Dünya Kupası'na iyi duygularla, büyük bir motivasyonla ve hem takım hem de İsviçre adına her şeyimi verme konusunda kararlı bir şekilde gittim.
Orada yaşadıklarım benim için çok daha büyük bir hayal kırıklığı oldu. Az süre aldığım için değil, bana karşı sergilenen yaklaşım ve davranış biçimi nedeniyle. Benim için bu dönem, bugüne kadarki kariyerimin en zor zamanıydı.
Şimdiden bazılarının yine şöyle düşüneceğini biliyorum: "Ah, yine Okafor! Zaten çok az oynadığı için alındı." Ancak bir kez daha söylüyorum: Kararımın aldığım sürelerle hiçbir ilgisi yok. Turnuvaya, takımı mümkün olan en iyi şekilde desteklemek amacıyla gittim; hem sahada hem de saha dışında.
Beni derinden yaralayan şeyler yaşandı. Güven zedelendi. Verilen sözler tutulmadı. Cezayir karşısında oynama fırsatı bulduğumda ise küçük hatalarımda bile kendi kalemizden çok uzakta olmama rağmen bana karşı beni derinden yaralayan bir şekilde tepki gösterildi.
Sonraki haftalarda bu konu üzerinde uzun uzun düşündüm ve mevcut teknik direktörün yönetiminde artık İsviçre Milli Takımı'nda oynamak istemediğime karar verdim. Murat Yakın harika bir iş çıkarıyor ve İsviçre ile tarihî başarılara imza attı. Başarıları, kendisini ve yaptığı işi haklı çıkarıyor. Elbette şahsıma özel bir muamele istemiyorum. Yalnızca karşılıklı saygı ve güven istiyorum ancak önümüzdeki yıllarda böyle bir zeminin oluşacağını düşünmüyorum.
Takıma bütün kalbimle yalnızca en iyisini diliyorum. Takımın elde ettiği her başarı beni mutlu ediyor ve Dünya Kupası'nda harika şeyler başardığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın birçoğu dostum ve gelecekte de onlarla birlikte sevinmeye ve onları desteklemeye devam edeceğim.
İsviçre'ye, yaşamama imkân verdiği her şey için minnettarım. Bu ülke adına oynamak, benim için her zaman çok özel bir şeydi ve öyle kalacak. Bana inanın: Sahaya her çıktığımda bu forma için yüreğimi ortaya koydum.
Yakında görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.
Okafor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sevgili taraftarlar,
Bu satırlar, bugüne kadarki kariyerimde yazdığım en zor satırlar. Uzun uzun düşündükten sonra, bir sonraki duyuruya kadar İsviçre Milli Takımı'ndan ayrılmaya karar verdim.
Bu kararı vermek benim için son derece zor, ancak artık bunu açıklamak istiyorum ve açıklamak zorundayım. Benim için hiçbir zaman İsviçre adına sahaya çıkmaktan daha büyük bir şey olmadı. Bu formayı her giydiğimde, sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım. Gelecekte de İsviçre için oynamayı ve ülkemiz adına her şeyimi vermeyi çok isterdim.Ancak mevcut koşullar altında artık bunu yapamıyorum.
Bir konuyu açıklığa kavuşturmak benim için önemli: Bu kararın aldığım sürelerle hiçbir ilgisi yok. Geçmişte her şeyi her zaman doğru yapmadığımı biliyorum. Genç oyuncular hata yapar ve bunun için özür diledim. Fakat şimdi durum farklı. Dünya Kupası'nda da zorlu dönemleri her zaman kabullendim ve kendimi takımın hizmetine sundum. Ülkem adına Dünya Kupası'nda yer almak benim için büyük bir onurdu.
Uzun süre durumun değişeceğine inandım. Avrupa Şampiyonası'ndan bir yıl sonra Murat Yakın, teknik ekibinden bazı isimlerle birlikte açıklayıcı bir görüşme yapmak için özel olarak İngiltere'ye, yanıma geldi. Bu, son derece değerli ve güzel bir görüşmeydi. İleriye bakabildik ve aramızdaki yanlış anlaşılmaları giderebildik. Bunun için Murat Yakın'a minnettardım.
Tam da bu nedenle Dünya Kupası'na iyi duygularla, büyük bir motivasyonla ve hem takım hem de İsviçre adına her şeyimi verme konusunda kararlı bir şekilde gittim.
Orada yaşadıklarım benim için çok daha büyük bir hayal kırıklığı oldu. Az süre aldığım için değil, bana karşı sergilenen yaklaşım ve davranış biçimi nedeniyle. Benim için bu dönem, bugüne kadarki kariyerimin en zor zamanıydı.
Şimdiden bazılarının yine şöyle düşüneceğini biliyorum: "Ah, yine Okafor! Zaten çok az oynadığı için alındı." Ancak bir kez daha söylüyorum: Kararımın aldığım sürelerle hiçbir ilgisi yok. Turnuvaya, takımı mümkün olan en iyi şekilde desteklemek amacıyla gittim; hem sahada hem de saha dışında.
Beni derinden yaralayan şeyler yaşandı. Güven zedelendi. Verilen sözler tutulmadı. Cezayir karşısında oynama fırsatı bulduğumda ise küçük hatalarımda bile kendi kalemizden çok uzakta olmama rağmen bana karşı beni derinden yaralayan bir şekilde tepki gösterildi.
Sonraki haftalarda bu konu üzerinde uzun uzun düşündüm ve mevcut teknik direktörün yönetiminde artık İsviçre Milli Takımı'nda oynamak istemediğime karar verdim. Murat Yakın harika bir iş çıkarıyor ve İsviçre ile tarihî başarılara imza attı. Başarıları, kendisini ve yaptığı işi haklı çıkarıyor. Elbette şahsıma özel bir muamele istemiyorum. Yalnızca karşılıklı saygı ve güven istiyorum ancak önümüzdeki yıllarda böyle bir zeminin oluşacağını düşünmüyorum.
Takıma bütün kalbimle yalnızca en iyisini diliyorum. Takımın elde ettiği her başarı beni mutlu ediyor ve Dünya Kupası'nda harika şeyler başardığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın birçoğu dostum ve gelecekte de onlarla birlikte sevinmeye ve onları desteklemeye devam edeceğim.
İsviçre'ye, yaşamama imkân verdiği her şey için minnettarım. Bu ülke adına oynamak, benim için her zaman çok özel bir şeydi ve öyle kalacak. Bana inanın: Sahaya her çıktığımda bu forma için yüreğimi ortaya koydum.
Yakında görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.