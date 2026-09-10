Mauricio Isla futbolu bıraktı!

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Kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marseille, Cagliari, Flamengo ve Colo-Colo gibi takımlarda forma giyen Mauricio Isla, futbol kariyerini noktaladı.38 yaşındaki Şilili futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla futbola veda etti.Mauricio Isla, 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe formasını giydi. Sarı-lacivertli ekipte toplam 91 maçta görev yapan Isla, bu karşılaşmalarda 12 asist yaptı. Şilili futbolcu Fenerbahçe kariyerinde gol sevinci yaşayamadı.Isla, futbolu bıraktığını duyurduğu paylaşımında kariyerine dair önemli anları ve kendisine destek olan isimleri andı.Şilili futbolcu, "18 yıl boyunca bana kimliğimi, aidiyetimi ve hayatımın en güzel yıllarından birini veren formayı savundum. 144 maç, 2 Dünya Kupası, 6 Copa America finali ve Şili ile iki kıtasal şampiyonluk..." ifadelerini kullandı.Kariyerinin kendisine çok şey kattığını belirten Isla, "Üzüntüyle veda etmek istemiyorum. Bana öğrettikleri ve bana verdikleri her şey için futbolu onurlandırarak veda ediyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.Isla ayrıca formasını giydiği kulüplere, takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine ve ailesine teşekkür ederek, kariyerinin kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı.