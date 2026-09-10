Bruno Peres'ten Fenerbahçe-Roma maçı yorumu!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Bruno Peres, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Roma'nın form durumunu ve Gian Piero Gasperini'nin etkisini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve Roma'ya zorluk yaşatabileceğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE, ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR"
Fenerbahçe'nin kadro kalitesine dikkat çeken Peres, sarı-lacivertlilerin önemli yıldızlara sahip olduğunu belirterek, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım; bünyesinde harika oyuncular barındıran, muazzam bir takım. Ayrıca yaz transfer döneminde bazı önemli transferler gerçekleştirdiler. Lukaku, Brezilyalı Ederson, Kanté ve Türk oyuncu Kerem gibi kadrosunda çok iyi oyuncular var. Fenerbahçe, Roma'ya oldukça zorlu bir maç yaşatabilecek kapasitede bir kadroya sahip." dedi.
"ATMOSFER ÇOK GERGİN"
2021-2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Peres, Fenerbahçe deplasmanındaki atmosferin zorluğuna da vurgu yaptı.
Peres, "Bir oyuncu olarak, bugüne kadar oynadığım en zorlu stadyumlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Atmosfer çok gergin ve baskı muazzam. Zihinsel olarak hazırlıklı olmalısınız çünkü sadece rakip takımla değil, aynı zamanda taraftarlarla ve onların inanılmaz baskısıyla da karşı karşıyasınız." ifadelerini kullandı.
"ROMA HAFİF AVANTAJA SAHİP"
Karşılaşmanın favorisiyle ilgili görüşünü de paylaşan 36 yaşındaki futbolcu, Roma'nın mevcut formu nedeniyle hafif avantajlı olduğunu belirtti.
Peres, "İkisi de harika takımlar, bu yüzden çok çekişmeli bir maç bekliyorum. Roma, şu anda iyi bir formda ve özgüvenle oynuyor. Bu nedenle, Roma'nın şu anda içinde bulunduğu iyi form nedeniyle hafif bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi bunlar iki harika takım ve bu maçın sonucunu detayların belirleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Roma'nın form durumunu ve Gian Piero Gasperini'nin etkisini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve Roma'ya zorluk yaşatabileceğini ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE, ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR"
Fenerbahçe'nin kadro kalitesine dikkat çeken Peres, sarı-lacivertlilerin önemli yıldızlara sahip olduğunu belirterek, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım; bünyesinde harika oyuncular barındıran, muazzam bir takım. Ayrıca yaz transfer döneminde bazı önemli transferler gerçekleştirdiler. Lukaku, Brezilyalı Ederson, Kanté ve Türk oyuncu Kerem gibi kadrosunda çok iyi oyuncular var. Fenerbahçe, Roma'ya oldukça zorlu bir maç yaşatabilecek kapasitede bir kadroya sahip." dedi.
"ATMOSFER ÇOK GERGİN"
2021-2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Peres, Fenerbahçe deplasmanındaki atmosferin zorluğuna da vurgu yaptı.
Peres, "Bir oyuncu olarak, bugüne kadar oynadığım en zorlu stadyumlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Atmosfer çok gergin ve baskı muazzam. Zihinsel olarak hazırlıklı olmalısınız çünkü sadece rakip takımla değil, aynı zamanda taraftarlarla ve onların inanılmaz baskısıyla da karşı karşıyasınız." ifadelerini kullandı.
"ROMA HAFİF AVANTAJA SAHİP"
Karşılaşmanın favorisiyle ilgili görüşünü de paylaşan 36 yaşındaki futbolcu, Roma'nın mevcut formu nedeniyle hafif avantajlı olduğunu belirtti.
Peres, "İkisi de harika takımlar, bu yüzden çok çekişmeli bir maç bekliyorum. Roma, şu anda iyi bir formda ve özgüvenle oynuyor. Bu nedenle, Roma'nın şu anda içinde bulunduğu iyi form nedeniyle hafif bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi bunlar iki harika takım ve bu maçın sonucunu detayların belirleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.