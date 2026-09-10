Rice, Ballon d'Or'u kazanmasını istediği ismi açıkladı

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'ın yıldız orta saha oyuncusu Declan Rice, Ballon d'Or adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üst üste ikinci kez prestijli ödüle aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Rice, ödülü kazanmasını istediği ismi de açıkladı.
İngiliz futbolcu, vatandaşı Harry Kane'e destek vererek, "Üst üste ikinci kez Ballon d'Or'a aday gösterildiğim için gururluyum ancak benim kimin kazanmasını istediğimi biliyorsunuz. Harry Kane'in bu ödülü aldığını görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.
İngiliz futbolcu, vatandaşı Harry Kane'e destek vererek, "Üst üste ikinci kez Ballon d'Or'a aday gösterildiğim için gururluyum ancak benim kimin kazanmasını istediğimi biliyorsunuz. Harry Kane'in bu ödülü aldığını görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.