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Rice, Ballon d'Or'u kazanmasını istediği ismi açıkladı

Arsenal'ın İngiliz yıldızı Declan Rice, üst üste ikinci kez Ballon d'Or'a aday gösterilmekten gurur duyduğunu belirtirken, ödülü Harry Kane'in kazanmasını istediğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 15:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rice, Ballon d'Or'u kazanmasını istediği ismi açıkladı
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İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'ın yıldız orta saha oyuncusu Declan Rice, Ballon d'Or adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üst üste ikinci kez prestijli ödüle aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Rice, ödülü kazanmasını istediği ismi de açıkladı.

İngiliz futbolcu, vatandaşı Harry Kane'e destek vererek, "Üst üste ikinci kez Ballon d'Or'a aday gösterildiğim için gururluyum ancak benim kimin kazanmasını istediğimi biliyorsunuz. Harry Kane'in bu ödülü aldığını görmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

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