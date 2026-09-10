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Giovanni van Bronckhorst: "Yamal'a tapıyorlar"

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında övgüler yağdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Giovanni van Bronckhorst: 'Yamal'a tapıyorlar'
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Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yamal'ın genç yaşına rağmen şimdiden büyük başarılara imza attığını belirten Hollandalı teknik adam, yıldız futbolcuyu Lionel Messi ve Ronaldinho ile aynı seviyede gördüğünü ifade etti.

Van Bronckhorst açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Lamine Yamal, bu yaşta şimdiden her şeyi başardı. Taraftarlar ona tapıyor ve Ballon d'Or'u kazanabilir. Onu Messi ve Ronaldinho gibi görüyorum. Bu ödülü kazanabilir. Artık soru Ballon d'Or'u kazanıp kazanamayacağı değil, ne zaman kazanacağıdır."

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