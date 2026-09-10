10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddiasına yalanlama!

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağlık heyeti ve Medicana yetkilileriyle futbolcuların sağlık süreçleri hakkında toplantı yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 16:18
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım iddiasına yalanlama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübün sağlık heyeti ve sağlık sponsoru Medicana Hastanesi yetkilileriyle futbolcuların sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SÖZ KONUSU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.

Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.