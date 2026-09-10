Vlahovic ceza alacak mı? PFDK'ye sevk edilmişti!

Siyah-beyazlı yönetim ise sevk kararına tepki gösteriyor. Beşiktaş, olay sırasında rakip futbolcunun da Vlahovic'i tahrik ettiğini savunurken Skriniar'ın disipline sevk edilmemesine dikkat çekiyor. Kulüp kararın ardından gerekli itirazları yapacağını açıklarken yönetimin PFDK'dan çıkacak sonuca göre izleyeceği yol da şekillenecek. Peki, Vlahovic ceza alacak mı?

Vlahovic derbide Milan Skriniar ile yaşadığı gerilim sırasında rakibine yönelik yaptığı el hareketi nedeniyle "hakaret" kapsamında disipline gönderildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde futbolcular arasındaki hakaret eylemi için ceza alabileceği öngörülüyor.

Sırp golcü hakkındaki nihai karar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

Talimatın 41. maddesi kapsamında hakaret eylemi için Vlahovic'in 2 ila 5 maç arası men cezası alması söz konusu. Vlahovic'e en az 2 maçlık ceza verilmesi halinde Beşiktaş'ın Erzurum ve Amed karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade edildi.