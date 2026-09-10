10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçında ise Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 11 Eylül Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.