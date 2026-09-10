Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, 11 Eylül Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)