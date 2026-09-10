10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Roma maçında forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 11:02
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku eski takımına karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımına rakip olacak. 33 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Roma forması giymişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Romelu Lukaku, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Roma'da forma giydi. Belçikalı golcü, İtalyan ekibindeki sezonunda çıktığı 47 maçta 21 gol ve 4 asist kaydetti.

Lukaku, Fenerbahçe'nin Roma karşısında oynayacağı mücadelede görev alması halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.