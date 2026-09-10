Fenerbahçe'de Romelu Lukaku eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımına rakip olacak. 33 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Roma forması giymişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Romelu Lukaku, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Roma'da forma giydi. Belçikalı golcü, İtalyan ekibindeki sezonunda çıktığı 47 maçta 21 gol ve 4 asist kaydetti.
Lukaku, Fenerbahçe'nin Roma karşısında oynayacağı mücadelede görev alması halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Romelu Lukaku, 2023-24 sezonunda kiralık olarak Roma'da forma giydi. Belçikalı golcü, İtalyan ekibindeki sezonunda çıktığı 47 maçta 21 gol ve 4 asist kaydetti.
Lukaku, Fenerbahçe'nin Roma karşısında oynayacağı mücadelede görev alması halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.